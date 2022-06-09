В Волгограде десятиклассник погиб при падении с высоты 16 этажа

В Кировском районе Волгограда 15-летний подросток скончался в результате травм, полученных при падении с высоты. Как стало известно информагентству, трагедия разыгралась на улице Никитина накануне.

Выпавшего из окна молодого человека увидели соседи по дому. Пострадавший, по сведениям экстренных служб, находился на козырьке над подъездом.

– Вызов поступал на улицу Никитина к дому 119, – рассказал источник ИА «Высота 102» в экстренных службах. – К сожалению, по приезде ни спасатели, ни медики помочь парню уже не могли: полученные им травмы оказались смертельными. Со слов очевидцев, он упал с высоты 16 этажа.

Учитывая этажность панельной высотки, не исключено, что подросток мог сорваться с крыши. Известно, что мальчик закончил 9 класс расположенной поблизости школы и перевелся в десятый.