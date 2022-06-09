Экономика

Сбер вывел на внешний рынок свою HR-платформу «Пульс»

Экономика 09.06.2022 13:14 Новости компаний
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09.06.2022 13:14 Новости компаний


Сбер вывел собственную HR-платформу «Пульс» на внешний рынок. Особой ценностью «Пульса» для компаний является автоматизация полного цикла ключевых HR-процессов: привлечение, оформление, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, оценка персонала, карьера и развитие, электронные кадровые сервисы, сквозная HR-аналитика, отчётность, внутренние коммуникации и др.
 
«Пульс» — на 100% отечественное ПО, аттестованное ФСТЭК на соответствие требованиям приказа о защите персональных данных №21 от 18 февраля 2013 г., аттестат получен 15 апреля 2022 г.
 
Платформа награждена многочисленными российскими и международными премиями в области HR и UX/UI: Хрустальная пирамида 2021, Red Dot Design Award 2021, Best For Life Design Award 2021, Digital Leaders Award 2021, IF Design Award 2022. 
 
Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, доступен пользователям в режиме 24/7. В «Пульсе» используются технологии искусственного интеллекта и рекомендательные модели, благодаря которым она становится эффективным персональным ассистентом для руководителей, HR-специалистов и каждого сотрудника компании.
 
К созданию собственной HR-платформы Сбер подтолкнуло отсутствие на рынке современного инструмента, соответствующего актуальным требованиям крупных компаний: бесшовная автоматизация кадровых процессов, применение искусственного интеллекта для аналитики и принятие решений на основе данных.
 
Целью разработки «Пульса» стало создание передового продукта, который будет решать кадровые задачи в рамках одной платформы. Сегодня «Пульсом» пользуются более 230 тыс. сотрудников экосистемы Сбера.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбера:
«В HR-платформу ʺПульсʺ мы вложили все наши знания, душу, заботу о людях. Сотни тысяч сотрудников Сбера высоко оценили и полюбили ʺПульсʺ, он стал для них дружелюбным помощником в развитии и обучении. Мы гордимся своим детищем и готовы поделиться им с другими компаниям».





 

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