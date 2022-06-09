Банк «Открытие»: более половины предпринимателей видят новые возможности для бизнеса в ближайшие два года
Экономика 09.06.2022 13:02 Новости компаний
0
09.06.2022 13:02 Новости компаний
20% компаний малого и среднего бизнеса намерены развивать и расширять бизнес в ближайшие полгода. Наиболее актуальной мерой поддержки в условиях санкций предприниматели считают снижение налогов и налоговые каникулы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
60% опрошенных уже предприняли действия по снижению рисков для бизнеса в условиях санкций. 22% начали поиск новых поставщиков сырья и материалов, 16% занялись поиском новых каналов продаж, 13% сделали запасы сырья и комплектующих, столько же сократили выплаты премий.
Мерами государственной поддержки пока воспользовались лишь 11% опрошенных, и еще 31% только планируют это сделать. 39% респондентов заявили, что не намерены пользоваться государственной поддержкой.
Среди необходимых и актуальных мер поддержки в нынешней экономической ситуации предприниматели чаще всего называли снижение налогов и налоговые каникулы (57%), прямые государственные субсидии на развитие бизнеса (35%), госрегулирование цен на сырье и материалы (31%). При этом 27% компаний МСБ считают такой мерой резкое снижение ставок по кредитам и лишь 17% – кредитные каникулы.
45% компаний МСБ не планируют в ближайшие полгода как-то менять свою работу. 20% заявили о намерении развивать и расширять бизнес во втором полугодии 2022 года. Сокращать масштабы бизнеса в эти сроки хотят 12%, еще 19% затруднились оценить, как будут развиваться их компании до конца года.
Более половины опрошенных (52%) заявили, что в перспективе двух лет у бизнеса в России появятся перспективы для развития. 23% полагают, что с точки зрения развития бизнеса в ближайшие два года ничего не изменится. По мнению 14%, ситуация ухудшится. 12% затруднились оценить перспективы в текущей ситуации.
*Опрос проведен банком «Открытие» в мае 2022 года методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 400 компаний микро-, малого и среднего бизнеса в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
Реклама
В проекты АПК Волгоградской области влили 1,7 млрд рублей09.06.2022 15:59
Экономика 09.06.2022 15:59
ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома09.06.2022 14:42
Экономика 09.06.2022 14:42
Сбер вывел на внешний рынок свою HR-платформу «Пульс»09.06.2022 13:14
Экономика 09.06.2022 13:14
Банк «Открытие»: ключевая ставка может быть снижена до 10%09.06.2022 13:05
Экономика 09.06.2022 13:05
Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО готовы ходить в новый «Макдональдс»09.06.2022 13:00
Экономика 09.06.2022 13:00
Премию имени Олега Иншакова в сфере экономики учредят в Волгограде09.06.2022 11:58
Экономика 09.06.2022 11:58
«Открытие Авто»: майские ценники на новые автомобили практически не изменились08.06.2022 14:44
Экономика 08.06.2022 14:44
ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам08.06.2022 14:22
Экономика 08.06.2022 14:22
ВТБ дарит месяц без брокерских комиссий и 20%-ую скидку на год вернувшимся клиентам08.06.2022 12:16
Экономика 08.06.2022 12:16
Решение СберБизнес.Сфера услуг стало доступным для салонов красоты по всей России08.06.2022 11:00
Экономика 08.06.2022 11:00
Сбербанк в Поволжье выдал первые кредиты по программе «Ипотека для IT»08.06.2022 10:55
Экономика 08.06.2022 10:55
126 тысяч волгоградцев получили в 2022 году налоговый вычет07.06.2022 21:40
Экономика 07.06.2022 21:40
РУСАЛ утвердил стратегию обращения с отходами производства07.06.2022 13:50
Экономика 07.06.2022 13:50
«Экономика – в приоритете»: в бюджете Волгоградской области не хватит денег на сирот и льготников07.06.2022 13:02
Экономика 07.06.2022 13:02
Управляющим Волгоградским отделением Сбербанка назначена Наталья Дёмина07.06.2022 13:00
Экономика 07.06.2022 13:00