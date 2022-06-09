Экономика

Банк «Открытие»: более половины предпринимателей видят новые возможности для бизнеса в ближайшие два года

Экономика 09.06.2022 13:02 Новости компаний
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09.06.2022 13:02 Новости компаний


20% компаний малого и среднего бизнеса намерены развивать и расширять бизнес в ближайшие полгода. Наиболее актуальной мерой поддержки в условиях санкций предприниматели считают снижение налогов и налоговые каникулы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

60% опрошенных уже предприняли действия по снижению рисков для бизнеса в условиях санкций. 22% начали поиск новых поставщиков сырья и материалов, 16% занялись поиском новых каналов продаж, 13% сделали запасы сырья и комплектующих, столько же сократили выплаты премий.

Мерами государственной поддержки пока воспользовались лишь 11% опрошенных, и еще 31% только планируют это сделать. 39% респондентов заявили, что не намерены пользоваться государственной поддержкой.

Среди необходимых и актуальных мер поддержки в нынешней экономической ситуации предприниматели чаще всего называли снижение налогов и налоговые каникулы (57%), прямые государственные субсидии на развитие бизнеса (35%), госрегулирование цен на сырье и материалы (31%). При этом 27% компаний МСБ считают такой мерой резкое снижение ставок по кредитам и лишь 17% – кредитные каникулы.

45% компаний МСБ не планируют в ближайшие полгода как-то менять свою работу. 20% заявили о намерении развивать и расширять бизнес во втором полугодии 2022 года. Сокращать масштабы бизнеса в эти сроки хотят 12%, еще 19% затруднились оценить, как будут развиваться их компании до конца года.

Более половины опрошенных (52%) заявили, что в перспективе двух лет у бизнеса в России появятся перспективы для развития. 23% полагают, что с точки зрения развития бизнеса в ближайшие два года ничего не изменится. По мнению 14%, ситуация ухудшится. 12% затруднились оценить перспективы в текущей ситуации.

*Опрос проведен банком «Открытие» в мае 2022 года методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 400 компаний микро-, малого и среднего бизнеса в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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