Экономика

Премию имени Олега Иншакова в сфере экономики учредят в Волгограде

Экономика 09.06.2022 11:58
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09.06.2022 11:58



В Волгоградской области будет учреждена премия в сфере развития экономики имени Олега Иншакова - профессора, бывшего ректора Волгоградского государственного университета. С такой инициативой сегодня, 9 июня, выступил губернатор Андрей Бочаров на заседании совета по экономике. 
Глава региона отметил, что в условиях новых вызовов Волгоградской области приходится решать очень сложные, многофакторные задачи, что трудно сделать без участия в этой работе представителей науки.
-  Именно сейчас и далее к этой работе необходимо более активно привлекать наше научное сообщество, ученых, экспертов, аналитиков. Необходимо максимально грамотно проводить оценку ситуации, ее прогнозирование, оценку рисков и формирование предложений по купированию проблемных вопросов. Мы должны отработать типовые модели наших действий, внедрить их и корректировать при необходимости, — подчеркнул губернатор. 
По его мнению, в Волгоградской области заложена хорошая экономическая школа, ярким представителем которой являлся Олег Васильевич Иншаков.
Напомним, Олег Иншаков умер на 66-ом году жизни в январе 2018 года. 30 июня 2022 года ему бы исполнилось 70 лет.
Олег Васильевич Иншаков – почетный гражданин города Волгограда, доктор экономических наук. Его заслуги отмечены почетными званиями и государственными наградами: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998); Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002); Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002); Орден Дружбы (2006); Орден Почета (2012). Он также отмечен благодарностью Президента РФ (1996) и общественными наградами. Входил в состав президиума Российской академии наук.
С 1995 по 2014 годы Олег Иншаков являлся ректором Волгоградского университета, с 2014 по 2016 гг. – президентом ВолГУ, после чего был утвержден в должности директора научно-исследовательского института социально-экономического развития региона ВолГУ. В Волгограде одна из улиц в Советском районе была названа имением профессора Иншакова.
На фото Олег Васильевич Иншаков

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