Житель Волгограда жестоко избил доставщика еды в лифте

В Дзержинском районе Волгограда полиция разбирается в обстоятельствах избиения сотрудника доставки еды. Как стало известно ИА "Высота 102" инцидент произошел накануне в подъезде дома на улице 8-й Воздушной армии, 10А. Конфликт вспыхнул между нетрезвым жителеvдома и прибывшим по адресу молодым человеком.

О происшествии вечером 8 июня в социальных сетях рассказали очевидцы. Они же выложили в популярном паблике фотографии, на которых пол в подъезде заляпан кровью. Кроме того, на распространяемых кадрах запечатлен сам дебошир и доставщик.

– Все, что известно, это то, что драку учинил наш сосед. Ему чуть больше сорока лет по виду. Вроде как накануне поругался с женой и всю ночь где-то пропадал. Под утро его к подъезду привел товарищ и ушел. Сосед по пути в свою квартиру и натворил бед, – рассказали жильцы четвертого подъезда многоэтажки.

По словам волгоградцев, перед тем как напасть на молодого мужчину, сосед снес в подъезде почтовые ящики. Со своей жертвой он встретился у дверей лифта.

– Находясь еще в холле, он [сосед] спровоцировал конфликт, который продолжился в лифте. Пока кабина поднималась наверх, судя по всему, нарастал и градус общения. В результате где-то на уровне 16 этажа началась драка, – рассказывают очевидцы.

В результате происшествия, сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, курьер получил травмы, с которыми обратился в полицию.



– По факту инцидента проводится проверка, – сообщили информагентству в главке полиции.

Одновременно местное ТСЖ подсчитывает ущерб, причиненный дебоширом общедомовому имуществу.

Фото: Ольга Беленькова / Жесть Волгограда / VK.com/