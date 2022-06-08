Сбербанк в Поволжье выдал первые кредиты по программе «Ипотека для IT»





Первые IT-кредиты в Поволжье выданы Сбербанком в Тольятти и в Волгограде. Кредит в Волгограде выдан на сумму 4,7 млн рублей, сроком на 30 лет. Заёмщик приобрел 1-комнатную квартиру в ЖК URBN от застройщика ГК «Пересвет-Юг». В Тольятти заёмщик приобрёл дом с земельным участком в с. Ягодное Ставропольского района Самарской области, кредит был выдан на сумму 3,5 млн рублей и сроком на 10 лет. Всего на текущий момент по программе «Ипотека для IT» в Поволжском банке Сбербанка одобрено свыше 170 заявок. Подать заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Развитие IT-отрасли сейчас является приоритетной задачей страны, а значит, как никогда важна поддержка специалистов данной индустрии. Новая ипотечная программа ещё на этапе предварительного приёма заявок показала активный спрос со стороны IT-специалистов. Это хороший показатель того, что ипотечные кредиты становятся всё более доступными для людей, позволяя им улучшать жилищные условия».

Подобрать подходящее жильё можно онлайн на Домклик.











