Расследования

Девять продали, одного съели: в Волгоградской области конокрады идут под суд

Расследования 08.06.2022 09:21
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08.06.2022 09:21


В Палласовском районе Волгоградской области в скором времени перед судом предстанут двое местных жителей, укравшие у фермера под Новый год  10 лошадей. Девять голов, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, преступники успели продать, одного жеребенка съели. 

Кражей лошадей, уточняют в региональном главке МВД, жители Волгоградской области решили перед праздниками улучшить свое материальное положение. Преступление далось им с легкостью. 

– Двое приятелей в возрасте 33 и 34 лет, проживающих в одном из хуторов Палласовского района, зная, что в 40 километрах от поселка Вишневка находится на вольном выпасе табун лошадей, принадлежащих одному из местных фермеров, решили похитить несколько голов. С этой целью они 27 декабря 2021 года, прибыв на выпас на автомобиле «Нива», отбили от табуна 7 взрослых коней и 3 полугодовалых жеребенка, после чего отогнали скот по месту жительства одного из подельников, – сообщили обстоятельства преступления информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Через несколько дней, подыскав покупателя, мужчины реализовали по заниженной цене 9 голов, а одного жеребенка употребили в пищу.

Пропашу лошадей хозяин табуна обнаружил лишь через несколько дней, приехав на место выпаса. По оценке фермера, ущерб составил 850 тысяч рублей.

– Следователями Отдела МВД России по Палласовскому району подозреваемым было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Оба сознались в содеянном, – сообщают в главке МВД. – В ходе расследования обвиняемыми часть ущерба была возмещена.

За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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