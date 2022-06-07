Экономика

126 тысяч волгоградцев получили в 2022 году налоговый вычет

Экономика 07.06.2022 21:40
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07.06.2022 21:40



Управлением ФНС России по Волгоградской области подведены итоги поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет Волгоградской области за 5 месяцев 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, за истекший период поступления в бюджет региона составили 46,7 млрд рублей с темпом роста 124,4%. Консолидированный бюджет исполнен за этот период на 44%. 

Основными источниками доходной части регионального бюджета стали, в частности, налог на прибыль с объемом поступлений 16,7 млрд рублей и темпом роста 185,5 %.

Также выросли поступления и от НДФЛ. Объем составил 17,1 миллиарда рублей при темпе роста 115%. 

При этом объем возвращенных денежных средств по НДФЛ на банковские счета налогоплательщиков увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и составил 4 млрд рублей. 

Указанные денежные средства в виде возврата налога получили в том числе 126 тысяч жителей Волгограда и Волгоградской области, заявившие налоговые вычеты имущественного и социального характера, что на 72 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Указанный результат достигнут за счет проведения мероприятий по сокращению сроков проведения мероприятий налогового контроля при проведении проверок деклараций 3-НДФЛ, пояснили в управлении ФНС России по Волгоградской области. 

Поступления от упрощенной системы налогообложения составили 3,9 млрд рублей с темпом роста 127%; от  налога  на имущество организаций - 3,8 млрд рублей и темпом роста 107%.

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