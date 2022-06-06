Экономика

ВТБ профинансировал бизнес под «зонтичные» поручительства на сумму более 8 млрд рублей

Экономика 06.06.2022 17:25 Новости компаний
0
06.06.2022 17:25 Новости компаний


ВТБ заключил более 300 кредитных соглашений на сумму более 8,8 млрд рублей с клиентами среднего и малого бизнеса под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Банк продолжает кредитование с использованием поручительств корпорации, в том числе в рамках действующих программ господдержки.
Механизм «зонтичного» поручительства Корпорации МСП был запущен в сентябре прошлого года. Программа позволяет предпринимателям получить финансирование на бизнес-цели, используя поручительство корпорации в качестве основного обеспечения в размере до 50% от суммы кредита.
Регионами-лидерами по объему заключенных в рамках программы сделок в ВТБ стали Москва, Московская, Оренбургская, Новосибирская и Смоленская области. Кредиты с таким обеспечением наиболее востребованы в сфере оптовой торговли, строительства, обслуживания, складского хранения, аренды и управления недвижимостью и других.    
- Мы активно участвуем в государственных программах, разрабатываем собственные инструменты и развиваем партнерство с органами власти и организациями, в задачи которых входит поддержка среднего и малого бизнеса. В новых экономических условиях наша совместная работа очень важна для дальнейшего развития предпринимательства. Мы видим высокий спрос на льготное кредитование и продлеваем совместную программу с Корпорацией МСП, чтобы повысить доступность финансирования для бизнеса. Механизм «зонтичного» поручительства упрощает и ускоряет получение кредитных средств, в том числе для тех предпринимателей, которые только начинают свою деятельность, − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Для оформления кредита с «зонтичным» поручительством в ВТБ не нужно дублировать документы и в банк, и в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка корпорации встроена в кредитный процесс банка, благодаря чему клиент получает поручительство по кредиту в режиме «одного окна» одновременно с решением о возможности финансирования.
Под поручительство Корпорации МСП предприниматели могут оформить продукты оборотного и инвестиционного кредитования, а также рефинансирования. Поручительство можно использовать и при оформлении в банке льготного кредита по действующим программам господдержки.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
06.06.2022 17:45
Экономика 06.06.2022 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 15:27
Экономика 06.06.2022 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 14:22
Экономика 06.06.2022 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 13:59
Экономика 06.06.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 12:54
Экономика 06.06.2022 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 11:48
Экономика 06.06.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 08:05
Экономика 06.06.2022 08:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2022 18:33
Экономика 03.06.2022 18:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2022 12:39
Экономика 03.06.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2022 11:31
Экономика 03.06.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2022 10:11
Экономика 03.06.2022 10:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 19:02
Экономика 02.06.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 18:31
Экономика 02.06.2022 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 17:22
Экономика 02.06.2022 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 16:57
Экономика 02.06.2022 16:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:11
По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подросткаСмотреть фотографии
20:12
«Град пробивал теплицы»: жители Волгоградской области подсчитывают ущерб от стихииСмотреть фотографии
19:35
«А вы их битумом пробовали?»: в Волгоградской области рядом с жилым сектором возводят асфальтовый заводСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
В Волгограде закрывается первый ковидарий на базе больницы № 5Смотреть фотографии
19:10
Что-то не сходится: 70% опрошенных волгоградцев опровергли данные Росстата по зарплатамСмотреть фотографии
18:20
В Волгограде бизнесмен два года «водил за нос» налоговуюСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде мужчина вскрыл Красное&Белое парой бутылок игристого – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волгоградской области у раненой собаки случайно обнаружили бешенствоСмотреть фотографии
17:15
Все вопросы к РПН: в мэрии не готовы назвать места для пляжного отдыха волгоградцевСмотреть фотографии
17:08
Волгоградских ветеранов ВОВ бесплатно будет катать на такси «Яндекс»Смотреть фотографии
16:47
Международное издание включило волгоградский музей-заповедник в топ-10 музеев РоссииСмотреть фотографии
15:58
«Вся надежда на суд»: север Волгограда рискует стать очагом страшных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Суды Волгоградской области вновь открыли для журналистовСмотреть фотографии
15:15
Танцевальные баттлы, концерты и салют: куда сходить и что посмотреть в Волгограде на День РоссииСмотреть фотографии
14:29
Волгоградских чиновников заставили взяться за головы и дорогиСмотреть фотографии
14:01
«Следить надо было лучше»: пенсионерка, забившая зверски хаски под Волгоградом, получила 3 года условноСмотреть фотографии
13:59
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнесаСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области ищут пропавшего 9 мая мужчинуСмотреть фотографии
12:44
В лобовом ДТП с рейсовым автобусом погиб 38-летний волгоградецСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде жительница Москвы ответит за гибель семьи в дорожной аварииСмотреть фотографии
12:20
Опубликовано 10-минутное видео мощного потопа под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
В ГУ МВД рассказали о задержании мужчин с оружием возле школы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Стали известны подробности о доходах депутатов Волжской гордумыСмотреть фотографии
11:13
В съемной квартире в Волгограде нашли труп 24-летнего иностранцаСмотреть фотографии
11:10
Бочаров поручил чиновникам открыть фонтаны и пляжи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
«Не наступить бы на те же грабли»: депутат ГД Савченко о перспективах тесного партнерства России и КНРСмотреть фотографии
10:29
Отца утонувшего под Волгоградом ребенка отправили на полиграфСмотреть фотографии
10:18
Почти по 7 тыс. за день: директора школ, лицеев и гимназий Центрального района Волгограда озвучили свои зарплатыСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у школы № 24 задержаны двое мужчин с оружиемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 