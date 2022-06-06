Экономика 06.06.2022 17:25 Новости компаний
0
06.06.2022 17:25 Новости компаний
ВТБ заключил более 300 кредитных соглашений на сумму более 8,8 млрд рублей с клиентами среднего и малого бизнеса под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Банк продолжает кредитование с использованием поручительств корпорации, в том числе в рамках действующих программ господдержки.
Механизм «зонтичного» поручительства Корпорации МСП был запущен в сентябре прошлого года. Программа позволяет предпринимателям получить финансирование на бизнес-цели, используя поручительство корпорации в качестве основного обеспечения в размере до 50% от суммы кредита.
Регионами-лидерами по объему заключенных в рамках программы сделок в ВТБ стали Москва, Московская, Оренбургская, Новосибирская и Смоленская области. Кредиты с таким обеспечением наиболее востребованы в сфере оптовой торговли, строительства, обслуживания, складского хранения, аренды и управления недвижимостью и других.
- Мы активно участвуем в государственных программах, разрабатываем собственные инструменты и развиваем партнерство с органами власти и организациями, в задачи которых входит поддержка среднего и малого бизнеса. В новых экономических условиях наша совместная работа очень важна для дальнейшего развития предпринимательства. Мы видим высокий спрос на льготное кредитование и продлеваем совместную программу с Корпорацией МСП, чтобы повысить доступность финансирования для бизнеса. Механизм «зонтичного» поручительства упрощает и ускоряет получение кредитных средств, в том числе для тех предпринимателей, которые только начинают свою деятельность, − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Для оформления кредита с «зонтичным» поручительством в ВТБ не нужно дублировать документы и в банк, и в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка корпорации встроена в кредитный процесс банка, благодаря чему клиент получает поручительство по кредиту в режиме «одного окна» одновременно с решением о возможности финансирования.
Под поручительство Корпорации МСП предприниматели могут оформить продукты оборотного и инвестиционного кредитования, а также рефинансирования. Поручительство можно использовать и при оформлении в банке льготного кредита по действующим программам господдержки.
Реклама
Кредит наличными на автомобиль банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке06.06.2022 17:45
Экономика 06.06.2022 17:45
Кредитную карту банка «Открытие» теперь можно заказать через финансовый маркетплейс «Выберу.ру»06.06.2022 15:27
Экономика 06.06.2022 15:27
Сбер снизил требования к возрасту заёмщиков по льготной ипотеке06.06.2022 14:22
Экономика 06.06.2022 14:22
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнеса06.06.2022 13:59
Экономика 06.06.2022 13:59
ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков06.06.2022 12:54
Экономика 06.06.2022 12:54
Сбербанк высадил более 13 тысяч деревьев в Поволжье06.06.2022 11:48
Экономика 06.06.2022 11:48
Количество безработных волгоградцев в апреле снизилось до 7,6 тысяч06.06.2022 08:05
Экономика 06.06.2022 08:05
Масочный режим – всё: вспоминаем, как жил с ним Волгоград 24 месяца и 14 дней03.06.2022 18:33
Экономика 03.06.2022 18:33
Сбер объединил свои платёжные сервисы под брендом SberPay03.06.2022 12:39
Экономика 03.06.2022 12:39
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 4 млн рублей03.06.2022 11:31
Экономика 03.06.2022 11:31
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» справились с условным ЧП03.06.2022 10:11
Экономика 03.06.2022 10:11
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае02.06.2022 19:02
Экономика 02.06.2022 19:02
Банк «Открытие» улучшил условия начисления процентов на остаток по картам для пенсионеров02.06.2022 18:31
Экономика 02.06.2022 18:31
«Открытие Инвестиции» запустили фонд с промежуточными выплатами02.06.2022 17:22
Экономика 02.06.2022 17:22
«Открытие Инвестиции» представили онлайн-игру по финансовой грамотности для детей02.06.2022 16:57
Экономика 02.06.2022 16:57
Реклама