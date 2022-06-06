Кредит наличными на автомобиль банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке

Экономика 06.06.2022 17:45 Новости компаний
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06.06.2022 17:45 Новости компаний
Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по кредиту наличными на покупку подержанного автомобиля в мае 2022 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Получить необходимую сумму клиенты банка могут по ставке от 7,5% годовых на весь срок кредитования.
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали продукты 50 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали 18 наиболее выгодных заемщикам предложений для покупки подержанного автомобиля. В исследовании в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн, количество программ страхования и возможность их выбора, размер первоначального взноса и ограничения по возрасту автомобиля.
По всем этим параметрам кредит наличными на покупку автомобиля банка «Открытие» вошел в топ-3 лучших на рынке.
Кредит наличными на автомобиль в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 7,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей. Срок кредитования — до 5 лет, первоначальный взнос, залог и страхование не требуются. Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и онлайн, решение банк примет за три минуты.
Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита на автомобиль доступен на сайте банка.
Выберу.ру» (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.
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