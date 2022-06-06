Экономика

ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

Экономика 06.06.2022 12:54 Новости компаний
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06.06.2022 12:54 Новости компаний


Пользователи ВТБ Онлайн, которые пока не являются клиентами банка, получили возможность выпустить цифровую карту «Мир» ВТБ. Ее можно выпустить в несколько кликов и добавить в Pay-сервисы, чтобы использовать для бесконтактной оплаты в магазинах. Новым функционалом смогут воспользоваться пользователи смартфонов на Android.

Чтобы выпустить моментальную цифровую карту «Мир», пользователям смартфонов на операционной системе Android достаточно загрузить приложение ВТБ Онлайн и внести необходимые данные. Виртуальная Мультикарта с бесплатным обслуживанием открывается в пару кликов. Ее можно пополнять с карт других российских банков и расплачиваться ей в онлайн-магазинах, а также оплачивать покупки в торговых точках.

-Сегодня карты национальной платежной системы более трети торгового оборота в ВТБ, доля цифровых карт стабильно растет. В первом квартале спрос на виртуальные национальные карты был рекордным, а в марте интерес к ним в сравнении с февралем вырос в 6,5 раза и остается высоким. Поэтому мы предложили тем, кто пока не заключил с банком договор комплексного обслуживания, оформить цифровую карту «Мир» и использовать ее для повседневных транзакций. Им, как и действующим клиентам банка, теперь доступен удобный путь токенизации «Мира» через онлайн-банк, который позволит сразу расплачиваться с помощью смартфона, - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

-Мы делаем банковские услуги доступнее для пользователей цифровых сервисов любого банка. Сейчас аудитория ВТБ Онлайн для тех, кто пока не является нашим клиентом, составляет более 700 тысяч человек, и их число продолжает расти. Теперь у них появилась возможность быстро оформить цифровую карту «Мир» ВТБ. Кроме того, мы предложим им и другие операции - оплату счетов, переводы или оформление кредитных карт, чтобы подключение к финансовым сервисам стало еще быстрее и удобнее, - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Клиенты ВТБ оформили уже порядка 13 млн карт «Мир». По итогам первого квартала их доля в общем объеме новой эмиссии достигла 70%.

 

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