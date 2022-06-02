Экономика

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

Экономика 02.06.2022 19:02 Новости компаний
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02.06.2022 19:02 Новости компаний


По итогам мая российские заемщики оформили в ВТБ более 8,6 тысяч жилищных кредитов на  48 млрд рублей, что на 40% превышает результат апреля. Увеличение выдач произошло и по государственным, и по стандартным программам. По оценке экспертов ВТБ, после апрельского снижения спроса на жилищные кредиты в мае рынок начал стабилизироваться.

Наиболее существенный прирост продаж в мае наблюдался по стандартным программам банка, где выдачи кредитов по сравнению с апрелем удвоились. На первичном рынке объем продаж ипотеки ВТБ вырос более чем на треть. 

По итогам пяти месяцев этого года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (135 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (36 млрд). В список регионов-лидеров также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15 млрд) и Новосибирская область (10 млрд).

-На фоне поэтапного снижения ключевой ставки условия жилищных кредитов значительно улучшились, достигнув практически уровня начала года. Это сразу же отразилось на результатах продаж, особенно в сегменте вторичного жилья. По нашим оценкам, майский рост всего рынка в целом сопоставим с динамикой ВТБ. Мы ожидаем, что летом такая тенденция может продолжиться. На это может повлиять новое снижение ключевой ставки, отложенный спрос со стороны населения после отмены «заградительных» тарифов, а также запуск новых девелоперских проектов», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ корректировал условия собственных ипотечных программ 30 мая. Банк снизил базовую ставку синхронно движению ключевой на 3 п.п. В настоящее время оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Ценовые параметры действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.

Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

В рамках ипотеки с господдержкой заемщикам банка доступен кредит от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. «Семейную ипотеку» в ВТБ возможно оформить от 5,7%. При этом банк увеличил максимальную сумму по двум этим программам. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она теперь составляет 30 млн рублей, для остальных регионов РФ – 15 млн рублей. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика.

Также ВТБ принимает активное участие в новой программе госсубсидирования, направленной на поддержку  сотрудников российских IT-компаний. Банк выдает кредиты по ней от 4,7%. Максимальная сумма ипотеки по программе достигает 18 млн рублей для приобретения жилья в регионах  численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных.

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