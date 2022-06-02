Экономика

Предприниматели – клиенты банка «Открытие» – теперь могут подключить СБП в онлайн-банке

Экономика 02.06.2022 16:10 Новости компаний
0
02.06.2022 16:10 Новости компаний


В «Бизнес-портале» – интернет- и мобильном банке «Открытия» для МСБ – появились новые услуги и сервисы. В частности, возможность подключить Систему быстрых платежей.
Система позволит принимать от покупателей средства по QR-коду без затрат на приобретение и установку терминала. Деньги зачисляются на счет за 15 секунд. Преимущества, условия, стоимость и инструкцию для самостоятельной настройки можно найти на странице. Короткую заявку можно оставить в один клик. Банк также улучшил условия торгового эквайринга.
Кроме того, в интернет-банке стало проще управлять счетами. Картотека и ограничения теперь отображаются онлайн, доступны основные сведения, детали и рекомендации. На экране гаджета показывается сумма, которая не оплачена полностью или частично. Клиентам больше не нужно обращаться в банк за разъяснениями по установленным ограничениям: все можно посмотреть самостоятельно и оперативно отреагировать. Как только платеж попадет в картотеку, вся информация автоматически появится в разделе «Мои счета» на соответствующей вкладке:
· «Ожидают акцепт» – поступившие платежные требования. Оплатить их можно в ленте «На подпись»;
· «Ожидают средства» – документы будут исполнены после пополнения счета;
· «Ожидают снятия ограничений». Это означает, что на счет наложены ограничения налоговых/таможенных/судебных органов.
Помимо этого, появились новые виды счетов, которые можно открыть онлайн: публичный депозитный счет нотариуса/службы судебных приставов/суда; специальный банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов к застройщику; специальный банковский счет должника для резервирования средств на выплату процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.
В «Бизнес-портале» также расширена возможность отзыва платежа. Теперь платеж можно отозвать и в мобильном банке на смартфонах Android. Для этого нужно открыть платеж, нажать «Отозвать платеж» и подтвердить SMS-кодом. Статус запроса отразится в ленте операций.
Мобильное приложение банка «Открытие» стало доступно в NashStore и RuStore – российских магазинах приложений для Android. Новые клиенты банка смогут легко скачать приложение, а действующие – обновить его до последней версии.
Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
02.06.2022 19:02
Экономика 02.06.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 18:31
Экономика 02.06.2022 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 17:22
Экономика 02.06.2022 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 16:57
Экономика 02.06.2022 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 16:15
Экономика 02.06.2022 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 15:42
Экономика 02.06.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2022 09:42
Экономика 02.06.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.06.2022 09:05
Экономика 02.06.2022 09:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2022 16:52
Экономика 01.06.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2022 15:58
Экономика 01.06.2022 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2022 15:40
Экономика 01.06.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2022 11:01
Экономика 01.06.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2022 10:41
Экономика 01.06.2022 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2022 09:18
Экономика 01.06.2022 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.05.2022 18:19
Экономика 31.05.2022 18:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:17
Уволен главврач больницы имени Фишера в Волжском Роман МорозовСмотреть фотографии
19:50
Росводресурсы с 3 июня увеличат сброс воды в Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
19:34
В Волгограде двум подросткам грозит 12 лет за наркозакладкиСмотреть фотографии
18:21
Александра Глинянова вызвали в Волгоградскую облдуму и спросили про «Ротор»Смотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области подорожали хлеб, рис и зубная пастаСмотреть фотографии
17:33
Под Волгоградом рецидивист жестоко избил водителя торговой сети «Красное&Белое»Смотреть фотографии
16:57
«Открытие Инвестиции» представили онлайн-игру по финансовой грамотности для детейСмотреть фотографии
16:14
Ветераны поддержали предложенный Бочаровым проект центра «Юный ястреб»Смотреть фотографии
15:42
РУСАЛ подвел итоги ежегодной экологической акции «Зелёная волна»Смотреть фотографии
15:23
На набережной под рестораном «Маяк» в Волгограде стартовало благоустройствоСмотреть фотографии
15:18
Квартиру жительницы Волгоградской области застраховали без ее ведомаСмотреть фотографии
14:07
В Волгограде осудят мужчин, торговавших препаратом для эпилептиковСмотреть фотографии
13:28
В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили птичий гриппСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы уже изуродовали обновляемый бульвар на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
12:56
Вступившегося за девушек жителя Волгограда избили цепьюСмотреть фотографии
12:36
Волгоградский облсуд отправил убийцу старушки на четверть века в колониюСмотреть фотографии
12:10
Бочаров: семьям погибших на Украине военных из Волгограда выплатят по 1 млн рублейСмотреть фотографии
12:01
О поддержке ДНР и Великой Победе: губернатор Бочаров пообщался с ветеранамиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде оперативники задержали лжесотрудника ФСБСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области мотовездеход смял легковушку на встречной: двое пострадавшихСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде арестовали пятерых мошенников, которые ломали окна у стариковСмотреть фотографии
10:56
Вынужденная мера: в Волжском при ремонте теплосетей необходимо снести десятки деревьевСмотреть фотографии
10:53
Волгоградский ЦПКиО выбился в лидеры на всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом подняли затонувший теплоход облсовпрофаСмотреть фотографии
10:30
Жителя Волгограда осудят за порнографический фотошоп с ветераном войныСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области работника фермы насмерть поразило токомСмотреть фотографии
09:05
Цены на бензин замерли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
«Потратили 773 миллиона»: РФС опубликовал финансовую отчетность волгоградского «Ротора» за 2021 годСмотреть фотографии
08:06
Спортивная жизнь «ЕвроХим-ВолгаКалия» набирает оборотыСмотреть фотографии
23:50
Волгоградскому пенсионеру за день собрали миллион рублей на квартируСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 