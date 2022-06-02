Экономика 02.06.2022 16:10 Новости компаний
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02.06.2022 16:10 Новости компаний
В «Бизнес-портале» – интернет- и мобильном банке «Открытия» для МСБ – появились новые услуги и сервисы. В частности, возможность подключить Систему быстрых платежей.
Система позволит принимать от покупателей средства по QR-коду без затрат на приобретение и установку терминала. Деньги зачисляются на счет за 15 секунд. Преимущества, условия, стоимость и инструкцию для самостоятельной настройки можно найти на странице. Короткую заявку можно оставить в один клик. Банк также улучшил условия торгового эквайринга.
Кроме того, в интернет-банке стало проще управлять счетами. Картотека и ограничения теперь отображаются онлайн, доступны основные сведения, детали и рекомендации. На экране гаджета показывается сумма, которая не оплачена полностью или частично. Клиентам больше не нужно обращаться в банк за разъяснениями по установленным ограничениям: все можно посмотреть самостоятельно и оперативно отреагировать. Как только платеж попадет в картотеку, вся информация автоматически появится в разделе «Мои счета» на соответствующей вкладке:
· «Ожидают акцепт» – поступившие платежные требования. Оплатить их можно в ленте «На подпись»;
· «Ожидают средства» – документы будут исполнены после пополнения счета;
· «Ожидают снятия ограничений». Это означает, что на счет наложены ограничения налоговых/таможенных/судебных органов.
Помимо этого, появились новые виды счетов, которые можно открыть онлайн: публичный депозитный счет нотариуса/службы судебных приставов/суда; специальный банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов к застройщику; специальный банковский счет должника для резервирования средств на выплату процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.
В «Бизнес-портале» также расширена возможность отзыва платежа. Теперь платеж можно отозвать и в мобильном банке на смартфонах Android. Для этого нужно открыть платеж, нажать «Отозвать платеж» и подтвердить SMS-кодом. Статус запроса отразится в ленте операций.
Мобильное приложение банка «Открытие» стало доступно в NashStore и RuStore – российских магазинах приложений для Android. Новые клиенты банка смогут легко скачать приложение, а действующие – обновить его до последней версии.
Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.
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