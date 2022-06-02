Расследования

Квартиру жительницы Волгоградской области застраховали без ее ведома

Расследования 02.06.2022 15:18
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02.06.2022 15:18


"Почту России" уличили в навязывании дополнительных услуг при приеме платежей за ЖКХ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, поводом для проверки послужила жалоба жительницы Котельниковского района на то, что в почтовом отделении при оплате жилищно-коммунальных услуг с нее дополнительно удержали  деньги  по краткосрочному договору страхования жилого помещения.
Прокуратурой установлено, что в нарушение условий договоров по приему платежей от физических лиц и привлечению к страхованию граждан в данном случае не был соблюден предусмотренный действующим гражданским законодательством принцип добровольности. Оператор почтового отделения  не проконсультировала гражданина, не разъяснила условия страхования и не дала возможности ознакомиться с условиями договора.  
По результатам проверки по инициативе прокуратуры постановлением территориального отдела  управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Котельниковском, Октябрьском районах начальник Котельниковского Почтамта ФГУП «Почта России» привлечена к административной ответственности. Ей назначено наказание в виде штрафа.  
Также в целях исключения в дальнейшем подобных нарушений прокуратурой Котельниковского района в адрес руководства Котельниковского почтамта ФГУП «Почта России» было внесено представление.
Излишне взысканные деньги женщине уже вернули. 

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