В Волгоградской области мотовездеход смял легковушку на встречной: двое пострадавших

Происшествия 02.06.2022 11:21
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02.06.2022 11:21
Два человека пострадали в результате ДТП с участием мотовездехода и легкового автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в Жирновском районе.
Мотовездеход «РМ-500» под управлением 63-летнего водителя двигался в сторону села Медведица, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «ЛАДА-212140» с прицепом.
В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир мотовездехода доставлены в больницу.
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