Сбер выпустил более миллиона детских СберКарт

Экономика 02.06.2022 09:42 Новости компаний
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02.06.2022 09:42 Новости компаний
В День защиты детей Сбер пересёк отметку в 1 млн выпущенных детских СберКарт. С момента запуска детской СберКарты родители пополнили их более чем на 10 млрд рублей, при этом дети потратили всего 6 млрд рублей. Это значит, что дети умеют копить.
Карта СберБанка позволяет детям в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителям — контролировать их расходы. Детскую СберКарту можно бесплатно оформить своему ребенку в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Это удобный инструмент для обучения ребенка финансовой грамотности. Дети сами планируют свой бюджет, тратят и копят деньги, но всё это — под присмотром родителей, которые могут их подстраховать и предупредить, если что-то пошло не так.
Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:
— Символично, что первый миллион детских СберКарт был выпущен к 1 июня, Дню защиты детей. Нас радует тренд, который мы увидели за последние полгода — дети умеют тратить деньги разумно, умеют копить. Это говорит о хорошем уровне их финансовой грамотности. Специалисты советуют начинать обучать детей финансовой грамотности с 5-7 лет, нашу карту как раз можно оформить, начиная с шести лет.
Управлять детской СберКартой можно через приложение СберKids, в котором можно узнать, сколько денег есть на карте, смотреть траты в магазинах, учиться распоряжаться своими карманными деньгами, повышать финансовую грамотность, а также выбрать задание (например, помыть посуду или убраться в комнате) и отправить предложение родителям. Я уверен, что навыки социального взаимодействия, которые получают дети, пользуясь картой, помогут им в будущем.
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