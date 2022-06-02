Сбер выпустил более миллиона детских СберКарт





В День защиты детей Сбер пересёк отметку в 1 млн выпущенных детских СберКарт. С момента запуска детской СберКарты родители пополнили их более чем на 10 млрд рублей, при этом дети потратили всего 6 млрд рублей. Это значит, что дети умеют копить.

Карта СберБанка позволяет детям в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителям — контролировать их расходы. Детскую СберКарту можно бесплатно оформить своему ребенку в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Это удобный инструмент для обучения ребенка финансовой грамотности. Дети сами планируют свой бюджет, тратят и копят деньги, но всё это — под присмотром родителей, которые могут их подстраховать и предупредить, если что-то пошло не так.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

— Символично, что первый миллион детских СберКарт был выпущен к 1 июня, Дню защиты детей. Нас радует тренд, который мы увидели за последние полгода — дети умеют тратить деньги разумно, умеют копить. Это говорит о хорошем уровне их финансовой грамотности. Специалисты советуют начинать обучать детей финансовой грамотности с 5-7 лет, нашу карту как раз можно оформить, начиная с шести лет.

Управлять детской СберКартой можно через приложение СберKids, в котором можно узнать, сколько денег есть на карте, смотреть траты в магазинах, учиться распоряжаться своими карманными деньгами, повышать финансовую грамотность, а также выбрать задание (например, помыть посуду или убраться в комнате) и отправить предложение родителям. Я уверен, что навыки социального взаимодействия, которые получают дети, пользуясь картой, помогут им в будущем.