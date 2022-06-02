Цены на бензин замерли в Волгоградской области

Экономика 02.06.2022 09:05
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02.06.2022 09:05
Цены на бензин в Волгоградской области вторую неделю держатся на одной планке – ни копейкой меньше, ни копейкой больше. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, в регионе средняя стоимость бензина осталась прежней – 51,02 рубля за литр.
Бензин марки АИ-92 стоит так же – 47,73 рубля за литр, АИ-95 – 52,96 рубля за литр. Бензин АИ-98 можно купить по той же цене – 57,89 рубля. Дизтопливо стоит, как и на предыдущей неделе – 52,8 рубля.
Между тем, по данным Росстата, на прошлой неделе цены на бензин снизились в 22 регионах.
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