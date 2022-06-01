СК начал проверку после смерти монтажника под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области организована процессуальная проверка по факту смерти монтажника при установке рекламного щита в Краснослободске. Как сообщает ИА «Высота 102», второй рабочий до сих пор находится в реанимации больницы № 25.

— Организована доследственная проверка. Опрашиваются очевидцы. Назначен комплекс экспертиз, — сообщил информагентству заместитель руководителя Среднеахтубинского МСО СУ СКР по Волгоградской области Александр Кириллов. — Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что трагический инцидент произошел 30 мая в городе Краснослободске. Рабочие монтировали баннер, рекламирующий систему полива, на улице Ленина. Сама конструкция размещалась под электрическими проводами. Один из волгоградцев задел ЛЭП. Скорую помощь вызвали сотрудники расположенной рядом строительной базы.

Как удалось выяснить журналистам информационного агентства, оба работника — жители Волгограда. В Среднеахтубинском районе они искали подработку. Монтажники не были официально трудоустроены.

Фото: Среднеахтубинский МСО СУ СКР по Волгоградской области

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