ВТБ направил более 800 млн рублей на поддержку детей

Экономика 01.06.2022 16:52 Новости компаний
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01.06.2022 16:52 Новости компаний
С 2021 года ВТБ направил свыше 800 млн рублей на поддержку российских семей с детьми. Банк оказал финансовую помощь 600 тыс. родителей, получающим социальные пособия на ребенка и школьные выплаты, а также застраховал более 80 тыс. детей на время летнего отдыха и на случай онкологии.
Для полумиллиона российских семей с детьми школьного возраста ВТБ на 10% увеличил размер школьных выплат. Кроме того, банк выплачивает 2 тыс. рублей всем, кто впервые получает социальные детские выплаты на карту ВТБ, в том числе новые виды пособий для беременных и семей с невысокими доходами – такую помощь от банка уже получили порядка 10 тыс. родителей.
Дополнительно банк бесплатно застраховал более 50 тыс. детей на случай онкозаболеваний. Страховка оформляется на каждого ребенка в семьях, получающих детские пособия на карту ВТБ, и предусматривает лечение «под ключ» при выявлении онкологии, включая дорогостоящие операции.
Бесплатную страховку от банка на время летнего отдыха также получили 30 тыс. детей, родители которых оплатили путевки в оздоровительный лагерь картой «Мир» ВТБ и получили кешбэк от государства по программе Ростуризма. Программа покрывает все виды травм и действует в течение всей смены в детском лагере.
«Сегодня, как и всегда, государство уделяет повышенное внимание поддержке семей с детьми и учитывает их потребности при формировании социальной политики. ВТБ также проактивно помогает родителям, получающим государственные выплаты, – как материально, так и нефинансовыми инструментами, например, бесплатным детским онкострахованием или столь актуальной в сезон страховкой на время летнего отдыха. Поддерживая семьи и заботясь о здоровье детей, мы вносим свою лепту в формирование будущего страны. Поэтому банк не только сохраняет уже существующие форматы помощи, но и вслед за государством запускает новые. Так, только до конца июня мы планируем направить 130 млн рублей на поддержку семей, которые получат от государства новые выплаты на детей 8-17 лет», - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.
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