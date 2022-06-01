



Отрасль мелиорации в России отмечает свой профессиональный праздник ежегодно в первое воскресенье июня. ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» управляет гигантской системой оросительных каналов и водозаборов. Оно является частью отрасли и обеспечивает своевременную подачу воды для нужд орошения сельскохозяйственных культур и обводнения вододефицитных территорий Волгоградской области, Республики Калмыкия и Республики Казахстан, несмотря на существующие сложности.

В текущем году поливной сезон для целого ряда сельхозтоваропроизводителей в Волгоградской области начался на две – три недели раньше обычного. Вода подается на поля через Райгородскую, Большую Волгоградскую и Кисловскую оросительные системы уже с начала апреля.

В настоящее время договорная кампания активно продолжается, пик поливного сезона еще впереди. Как в Волгоградской области организован полив, какие трудности преодолевают мелиораторы, чего ожидать хозяйствам в этом году – в материале ИА «Высота 102».

Основные цифры и факты

Протяженность оросительных каналов в Волгоградской области составляет 1037,2 км., трубопроводов – 186,3 км. Сложная технологическая система, с помощью которой вода доставляется на поля, включает в себя 428 гидротехнических сооружений, 171 насосную станцию, 15 плотин и многое многое другое. С помощью такого комплекса можно обеспечить водой 141 588 га, в том числе для регулярного орошения – 111 858 га.

Площадь орошаемых земель, обслуживаемая учреждением, постоянно растет. При этом, по результатам поливного сезона 2021 года не зафиксировано ни одного случая неисполнения заявок водопотребителей на подачу воды. Отсутствие сбоев в системе – результат слаженной работы коллектива профессионалов ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», в котором трудятся более 1100 человек.

Как это работает и сколько стоит

Закачивать воду в оросительные каналы и подавать ее на поля - занятие не только технологически сложное, но и дорогостоящее. К примеру, Городищенский филиал, услугами которого пользуются сотни овощеводов, поставляет воду в оросительный канал из Волгоградского водохранилища. Живительная влага преодолевает два больших подъема. Прокачивать воду приходится на 120-метровую высоту. Для работы насосов требуется 16 тыс. кВт/час. В этом процессе электроэнергия в общей статье расходов занимает более 70%.

Помимо электроэнергии учреждение обязано оплачивать труд своих сотрудников, платить налоги, нести прочие расходы по ремонту и содержанию в исправном состоянии всего имущества и оборудования.

Сельхозтоваропроизводители возмещают часть расходов, которые несет Волгоградмелиоводхоз, оплачивая услуги по подаче воды. Остальная часть – покрывается за счет субсидии, выделяемой Минсельхозом на обеспечение выполнения государственного задания по технической эксплуатации мелиоративных систем.

Отметим, что расчет стоимости услуг по подаче воды для сельхозтоваропроизводителей ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» производит в соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России № 79. Министерство проверяет расчеты и контролирует обоснованность определения суммы потребности в финансировании.

В текущем году в целях соблюдения принципа создания равных условий для всех сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области установлена единая стоимость подачи воды в размере 3,25 руб. за куб./м с учетом роста тарифов на электроэнергию и другие ресурсы. Такой уровень стоимости услуг гарантировано обеспечит своевременную оплату электроэнергии, потребленной насосными станциями и позволит не допустить их остановки, как это случалось в 2020-2021 годах. Своевременная подача воды для развития растений является ключевым условием при возделывании в нашем регионе.

Примечательно, что в себестоимости сельхозпродукции расходы на подачу воды занимают не самую большую часть, всего 5-10%. К примеру, в 2021 году в себестоимости одного килограмма белокочанной капусты затраты на водоподачу составляли 14 копеек. С учетом подорожания как самих овощей, так и расходов на их производство, в 2022 году ожидается, что в себестоимости килограмма капусты расходы на водоподачу по новому тарифу вырастут с 14 до 22 копеек.

Овощи, бахчи и картофель занимают большую часть в структуре посевных площадей в Волгоградской области, они возделываются на площади 19,3 тыс.га, что составляет 52% от всей площади полива. Под зерновыми занято 8,8 тыс.га или 24% площади, технические культуры выращиваются на площади 5,4 тыс.га – это 14 % об общей орошаемой площади.

Таким образом, повышение цены на водоподачу не является существенным фактором в общем повышении цен на выращиваемые культуры, а для отрасли мелиорации – это необходимый ресурс для ее жизнеспособности.

Износ и ремонт

В настоящее время уровень износа насосно-силового оборудования достиг критических значений. Из 90 эксплуатируемых насосных станций с 2018 по 2021 год отремонтировано только 7. Дефицит финансирования, низкая стоимость услуг по подаче воды и необходимость обеспечить своевременную оплату в первую очередь расходов на электроэнергию, налоги, ГСМ и заработную плату привели к тому, что из более чем 566 миллионов рублей, поступивших в качестве оплаты за подачу воды в 2021 году на содержание в работоспособном состоянии и ремонт насосных станций и гидротехнических сооружений осталось лишь 25 миллионов, то есть 4,4%.

Этих денег катастрофически не хватает для поддержания в рабочем состоянии насосных станций и ГТС, которые эксплуатируются уже от 40 до 60 лет.





В целях замедления стагнации технического состояния мелиоративного оборудования и обеспечения бесперебойного водоснабжения водопотребителей в текущем году с районными отделами сельского хозяйства согласован перечень первоочередных объектов ремонта. В результате предусмотрено увеличение расходов на ремонт оборудования и зданий насосных станций до 60 миллионов рублей.

Минсельхоз выделяет денежные средства в рамках отдельных программ. В этом году после реконструкции планируются к вводу в строй головной водозабор и каналы Р-1 и Р-3 Райгородской оросительно-обводнительной системы. Общая стоимость работ составила порядка 200 миллионов рублей.

Ранее уже были модернизированы объекты, которые обеспечивают водой хозяйства самой засушливой территории Заволжья. Новые плавучие насосные станции построены на оросительной системе в Быковском и Николаевском районах.

Волгоградская область вошла в федеральную программу по реконструкции объектов мелиоративной системы региона. Так, в Городищенском филиале будут реконструированы головные насосные станции №1 и №2, а также трубопровод. В общей сложности поэтапно до 2031 года на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 4 миллиардов рублей.

Из вышеизложенного видно, насколько серьезные средства вкладывает государство в развитие мелиоративной отрасли, а вместе с ростом капитальных вложений возрастают и требования по более эффективному использованию водных ресурсов и орошаемых земель. Государство рассчитывает на софинансирование со стороны сельхозтоваропроизводителей, которое продемонстрирует заинтересованность аграриев в поддержании и развитии мелиорации.

За порядок и прозрачность

Руководство ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» заинтересовано в том, чтобы сделать систему учета поданной воды максимально прозрачной как для учреждения, так и для водопотребителей – через установку приборов учета подаваемой воды и согласование проектов мелиорации.

С сентября 2021 по этому поводу активно проводится разъяснительная работа с водопотребителями как письменно, так и на встречах, организованных совместно с представителями Комитета сельского хозяйства Волгоградской области и администраций районов.

С теми водопотребителями, кто по объективным причинам не успел установить приборы учета до начала поливного сезона, заключаются срочные договоры на подачу воды, но при условии, что они подали заявку на согласование проекта мелиорации с установкой приборов водоучета, с последующим заключением нового договора. Упрощена процедура сбора справок для заключения договора.

Проект мелиорации в свою очередь позволяет закрепить площади и объемы воды за конкретным сельхозтоваропроизводителем, гарантирует возможность полива на весь период эксплуатации оросительной системы.

Специалисты ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» поясняют, что каждая система рассчитана на определенные нормы подачи воды, увеличить которые в современных условиях технически невозможно. Проект мелиорации в данном случае закрепляет право сельхозтоваропроизводителя на получение этой услуги в тех объемах, которые предусмотрены у него проектом мелиорации. При этом, для начала нужно написать заявку. После ее рассмотрения начнется работа по проектированию, которая потребует определенных финансовых вложений со стороны заявителя.

В результате неоднократных встреч и разъяснений достигнуто общее понимание необходимости установки приборов учета воды и изготовление проектов мелиорации для всех участников системы орошения и водоснабжения.

Всегда нужны люди

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» приглашает на работу молодых специалистов, отмечая, что потребность в новых кадрах стоит весьма остро. Главная причина кроется в небольших зарплатах, которые отпугивают молодежь. К примеру, в 2021 году средняя зарплата по учреждению составила чуть более 23 тысяч рублей. В планах руководства приблизить ее к средней по региону, которая, по данным Росстата, составляет 35 тысяч.

В сентябре этого года стартует уникальный федеральный проект подготовки специалистов для средних профессиональных учебных заведений «Профессионалитет». Подготовка кадров будет осуществляться по запросам сельхозтоваропроизводителей. Учреждение будет участвовать в учебном процессе и практической подготовке обучающихся на своих объектах для получения квалифицированных работников, владеющих практическими навыками, готовых сразу приступить к работе.

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» выступает опорным отраслевым партнером Волгоградского государственного аграрного университета в этом проекте по программе «Землеустройство».

Перспективы отрасли мелиорации

В сегодняшние непростые времена обостряются старые проблемы и ставятся новые задачи.

Несмотря на все сложности, отрасль мелиорации развивается при поддержке Министерства сельского хозяйства и Губернатора Волгоградской области Бочарова А.И., а также в результате совместной работы ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», Комитета сельского хозяйства Волгоградской области и муниципальных районов с водопотребителями.

В таком сотрудничестве мы способны производить качественную продовольственную продукцию и снабдить регион и страну продуктами питания в необходимом объеме, выполнить поставленные государством задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны.