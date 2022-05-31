В Волгограде в лобовом ДТП рассыпалась «Газель», есть пострадавший

В Волгограде на Третьей продольной магистрали сегодня, 31 мая, примерно в 12.00 произошло ДТП с участием легковой иномарки и «Газели». Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 44-летний водитель за рулем автомашины Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель», — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным регионального главка МВД, водителя иномарки доставили в больницу. На месте происшествия работают экипажи городской ГИБДД, движение осуществляется в штатном режиме.





От удара у «Газели» оторвало задний мост. Малотоннажный автомобиль чуть не пробил металлическое ограждение. У иномарки серьезное повреждение моторного отсека.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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