Происшествия

В Волгограде в лобовом ДТП рассыпалась «Газель», есть пострадавший

Происшествия 31.05.2022 16:27
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31.05.2022 16:27


В Волгограде на Третьей продольной магистрали сегодня, 31 мая, примерно в 12.00 произошло ДТП с участием легковой иномарки и «Газели». Сообщается о пострадавшем. 

— По предварительной информации, 44-летний водитель за рулем автомашины Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель», — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным регионального главка МВД, водителя иномарки доставили в больницу.  На месте происшествия работают экипажи городской ГИБДД, движение осуществляется в штатном режиме. 


От удара у «Газели» оторвало задний мост. Малотоннажный автомобиль чуть не пробил металлическое ограждение. У иномарки серьезное повреждение моторного отсека. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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