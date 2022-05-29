На выезде из Волгограда в лобовом ДТП пострадали 7 человек

На выезде из Волгограда сегодня, 29 мая, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Сообщается о семерых пострадавших.

— По предварительным данным, водитель Skoda, двигавшийся со стороны Волгограда, совершил наезд на отбойник. От удара автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Renault Duster, — сообщили журналистам информагентства в пресс-службе УМВД России по городу Волжскому. — Предварительно, за медицинской помощью обратились пять человек, в том числе двое детей.

Известно, что травмы получили дети в возрасте двух и девяти лет. Один из несовершеннолетних — мальчик.

— Предварительно в аварии пострадали семь человек, в том числе два ребенка — мальчик 2013 года рождения, второй ребенок — около 2 лет. Пострадавшие в ДТП доставлены в больницу имени Фишера, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Пациент 80 года рождения в состоянии средней степени тяжести определен в отделении хирургии. Пациент 69 года рождения помещен в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как уточнили в облздраве, состояние остальных пострадавших стабильное. Продолжают обследование в условиях приемного отделения. Дети в возрасте девяти и двух лет госпитализированы в реанимационное отделение горбольницы Волжского в тяжелом состоянии.

Ранее на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой в Волжском в 09.00 произошло ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля. В облздраве сообщили о шести пострадавших, в том числе двух детях.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Волжскому

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