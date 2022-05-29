Происшествия

Момент ДТП с перевертышем в Волжском попал на видео

Происшествия 29.05.2022 14:12
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29.05.2022 14:12


В Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием кроссовера и легковушки. Есть информация о шести пострадавших в дорожной аварии. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 29 мая, момент дорожного происшествия зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. 


По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель, управлявший автомобилем LADA Kalina, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с кроссовером. 


В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о шести пострадавших, в том числе двух несовершеннолетних. Пять человек после обследования отправили на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший — 14-летний подросток — госпитализирован в больницу № 7 города Волгограда. 

Фото и видео: ИА «Высота 102» / Powernet / ГУ МВД России по Волгоградской области

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