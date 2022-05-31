ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков

Экономика 31.05.2022 15:38 Новости компаний
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31.05.2022 15:38 Новости компаний
Действующая ставка по ипотеке с господдержкой устраивает около 50% клиентов ВТБ. Данные опроса, проведенного среди заемщиков банка, представил в ходе выступления на форуме недвижимости «Движение» вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
В рамках опроса треть клиентов банка заявили, что для получения кредита их устроила бы ставка от 3% до 6% годовых. Около 15% респондентов отметили, что готовы оформить жилищный кредит под 6%. При этом только 8% клиентов ВТБ пока не намерены брать ипотеку, поскольку не уверены в стабильности своих доходов.
ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с господдержкой, действующей с 2020 года. За пять месяцев текущего года банк выдал по этой программе 21,5 тысячи кредитов более, чем на 70 млрд рублей. По итогам мая ВТБ планирует увеличить объем продаж в сегменте новостроек на 15% к уровню прошлого года.
По словам Евгения Дячкина, поэтапное снижение ключевой ставки позволило улучшить ценовые условия по кредитам, что уже отразилось на потребительской активности клиентов. Если в апреле среднесуточная сумма выдач по ипотеке не превышала 1,5 млрд рублей, то во второй половине мая ежедневные продажи достигают 3 млрд.
ВТБ начал принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 9% с конца апреля. Дополнительно клиентам ВТБ доступен дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, минимальная ставка для заемщиков банка составляет 8,7%. Ранее банк значительно расширил возможности покупателей квартир в новостройках, повысив максимальную сумму по программе. Теперь при приобретении первичной недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти заемщики могут получить на льготных условиях кредит до 30 млн рублей, а в других регионах присутствия ВТБ – до 15 млн рублей.
Первый взнос по ипотеке с господдержкой должен быть не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования – 30 лет. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика.
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