Экономика

Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО, имеющих детей, копят деньги на их будущее

Экономика 31.05.2022 14:13
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31.05.2022 14:13


Жители Южного федерального округа почти поровну поделились на тех, кто имеет накопления на детей и тех, у кого их нет. Имеющих сбережения оказалось 47%, причем из них 21% уже несколько лет откладывают деньги на образование, жилье и другие нужды своих чад. 18% заявили о полном отсутствии накоплений, а 35% планируют начать откладывать средства. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» к Международному дню защиты детей 1 июня.
71% не будут подсказывать ребенку, какое образование ему получать, и поддержат любой выбор. 12% хотят, чтобы их дети получили высшее образование в сфере математики и информационных технологий. Еще 12% «ставят» на высшее образование в сфере естественных наук (физика, химия, биология) и только 3% хотели бы, чтобы их дети получили высшее гуманитарное образование (филология, лингвистика, социология, журналистика).
41% респондентов не намерены участвовать в выборе профессии для своих детей. При этом 56% считают, что их опыт поможет детям правильно выбрать профессию. Только 3% хотели бы, чтобы дети унаследовали их профессию или бизнес.
О наличии у них детей до 18 лет заявили 40% опрошенных.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 19-26 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 

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