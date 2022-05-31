Мужчина с бородой и без пальцев на правой руке пропал в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда пропал 65-летний местный житель Владимир Кулаков. Мужчину разыскивают с 30 мая. По словам близких, волгоградец вышел из частного дома по улице Правды и бесследно исчез. Осложняет ситуацию тот факт, что пожилой мужчина страдает деменцией.

Как сообщили информагентству в поисковом отряде «Юг-Спас Волгоград» Владимир Иванович вышел из дома около полудня накануне.

– У мужчины проблемы с сердцем, а также деменция. Ему может стать плохо в любой момент, – сообщают волонтеры. – Поэтому счет идет на минуты.

Владимир Кулаков был одет в темно-синюю футболку и черно-коричневые спортивные штаны.

Особые приметы: на правой кисти отсутствуют фаланги среднего и безымянного пальцев. Рост около 165 см., худощавое телосложение, седые волосы, есть борода и усы.

Всех, кто видел этого мужчину, просят срочно сообщать о его местонахождении по номеру 112 или звонить волонтерам на телефон 89086851486.

