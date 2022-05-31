Туроператоров, вывозивших россиян из Европы, поддержат рублем

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристические операторы смогут получить субсидии от государства на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов.

– С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартерных рейсов, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса, – поясняют в пресс-службе правительства. – На возмещение затрат туроператоров по вывозу туристов из резервного фонда Правительства уже выделено 6 млрд рублей. Решение позволит поддержать туристическую отрасль, пострадавшую от недружественных действий иностранных государств.

По официальным сведениям, с февраля, когда для российских судов было закрыто воздушное пространство европейских стран, на родину туроператорам удалось вывезти не менее 50 тысяч человек.