Федеральные новости

Туроператоров, вывозивших россиян из Европы, поддержат рублем

Федеральные новости 31.05.2022 11:31
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31.05.2022 11:31


Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристические операторы смогут получить субсидии от государства на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов.  

– С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартерных рейсов, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса, – поясняют в пресс-службе правительства. – На возмещение затрат туроператоров по вывозу туристов из резервного фонда Правительства уже выделено 6 млрд рублей. Решение позволит поддержать туристическую отрасль, пострадавшую от недружественных действий иностранных государств.

По официальным сведениям, с февраля, когда для российских судов было закрыто воздушное пространство европейских стран, на родину туроператорам удалось вывезти не менее 50 тысяч человек.

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