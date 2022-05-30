Происшествия

Под Волгоградом 40-летняя женщина выпала с 4 этажа

Происшествия 30.05.2022 14:17
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30.05.2022 14:17



В Камышине Волгоградской области в результате падения с высоты в реанимацию попала 40-летняя местная жительница. Как стало известно ИА «Высота 102», потерпевшая перед падением находилась в квартире на 4-м этаже. 

— Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Центральной городской больницы Камышина, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.

Инцидент произошел на минувших выходных. По информации от экстренных служб, пострадавшую забрали из пятиэтажного дома № 16 по улице Королева. 

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