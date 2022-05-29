Происшествия

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с перевертышем в Волжском

Происшествия 29.05.2022 12:02
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29.05.2022 12:02


В Волжском Волгоградской области на перекрестке сегодня, 29 мая, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин от удара перевернулась на крышу. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По предварительным данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. 


— Пострадавшие обследованы в условиях приемного отделения больницы имени Фишера. Состояние всех оценивается врачами как удовлетворительное, — пояснили ИА «Высота 102» в облздраве. — Отказ от госпитализации, направлены на амбулаторное лечение. 

Как уточнили в профильном регкомитете, в больницу № 7 Волгограда госпитализирован ребенок 2008 года рождения в состоянии средней степени тяжести. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области, предварительно сообщили, что водитель за рулем автомашины LADA Kalina не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с кроссовером. 

Фото: ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области

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