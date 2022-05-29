В Волжском в ДТП с перевертышем пострадали 4 человека

В Волжском Волгоградской области сегодня, 29 мая, на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой в 09.00 произошло ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля. Как стало известно ИА «Высота 102», предварительно сообщается о четырех пострадавших. Очевидцы рассказали, что на перекрестке не работает светофор.

— По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля LADA Kalina двигался по улице Дружбы со стороны улицы Оломоуцкой в направлении улицы Карбышева, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с кроссовером.





Как уточнили в областном главке МВД, на месте аварии работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Точное количество обратившихся за медицинской помощью уточняется.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / УМВД по городу Волжскому