Волгоградцам рассказали о 7 шагах к новой кухне









У меня есть знакомая пара. Он — программист. Она — фотограф. Логику и творческому человеку ужиться в одном доме уже непросто. А на одной кухне?

Недавно ребята купили новое жилье. Престижный район. Рядом парк и спортплощадка. Интересные соседи. В процессе ремонта пришло понимание, что выбрать кухню — не самая простая задача. С наскока ее не решишь.

Алена хочет красиво и стильно. Макс, разглядывая нераспечатанные коробки с посудой и приборами, резонно замечает: «Как все это поместится?» Мне же выпала роль третейского судьи.

Казалось бы, выбрать кухню — просто. Однако выбрать кухню и не ошибиться — целое искусство. Мебельные компании уходят с российского рынка, вводятся новые санкции, растет стоимость комплектующих и фурнитуры. Кажется, что найти выгодное сочетание цены и качества, и при этом сказать твердое «да» удовольствию почти невозможно. Но для ребят я подыскал нечто особенное.

Исследования установили, что женщина проводит за приготовлением пищи почти 18 лет своей жизни. Много это или мало? И что нужно сделать, чтобы не ошибиться с выбором? Достаточно следовать семи простым шагам.













Для начала необходимо определить тип кухонного пространства. Миниатюрная студия или обеденный зал? От площади помещения зависит расположение будущего кухонного гарнитура.

Следующее, на что следует обратить внимание при покупке кухни — стиль интерьера. Классика, гранж или минимализм?

Третий шаг — расположение основных зон — мойки, холодильника и плиты. Правильное планирование — залог максимального комфорта на кухне и хорошего настроения.

Четвертое — план размещения всех коммуникаций и выходов. Его лучше доверить профессионалам. Обидно, если после установки кухни, придет осознание, что где-то не хватило пары сантиметров, а розетка могла бы располагаться повыше.

Пятое и одно из самых важных условий — выбор материала для оформления кухонного фартука. Во главе угла должна стоять практичность, легкость в уборке и достойный визуальный ряд.













Шестой шаг на пути к кухне вашей мечты — правильные замеры. Важна каждая мелочь. Малейшая неточность приводит к проблемам и незапланированным финансовым тратам уже на этапе установки.

Седьмой и завершающий штрих — выбор столешницы. Кварц, стекло, натуральный или искусственный камень, древесно-стружечная плита. От выбора рабочей поверхности будет зависеть многое.

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Не забывайте! Выбрать кухню — просто. Выбрать правильную кухню — целое искусство.