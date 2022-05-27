Главы районов Волгограда признались, на что живут

Борьба с коррупцией 27.05.2022 11:46
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27.05.2022 11:46
Главы районов Волгограда отчитались о своих доходах и имуществе, а также о благосостоянии членов семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, так, глава Кировского района Сергей Семененко обнародовал доход в размере 4,6 миллиона рублей, а также сведения о дачном участке, квартире, двух гаражных боксах, автомобиле Mitsubishi Qutlander и мотоцикле Racer RC300 GY38. Супруга руководителя района получила доход за 2021 год в размере 1,1 миллиона рублей. В собственности у нее находятся квартира, гараж, садовый участок и садовый дом.
Роман Сучков, который руководит администрацией Красноармейского района, получил доход за прошлый год в размере 2,4 миллиона рублей. Муниципальный служащий владеет участком, домов и квартирой.
У Валерии Кроман, главы Центрального района, из собственности имеется лишь автомобиль Hyunfai IX 35 и нет никакой недвижимости, лишь квартира в пользовании. При этом ее доход составил 2,4 миллиона рублей.
Сергей Таций, который бессменно руководит Дзержинским районом последние годы, отчитался о доходе в размере 2,7 миллиона рублей, а также о наличии гаража, квартиры и отечественной легковушки – ВАЗ21214.
Глава Тракторозаводского района Игорь Романов задекларировал сумму в размере 2,8 миллиона рублей. У муниципального служащего нет никакой недвижимости в собственности. Зато он пользуется огромным домом площадью в 440 квадратов, принадлежащем жене, имеющей доход в размере 10 тысяч рублей. Также супруга владеет участком и квартирой. А главе района принадлежат два автомобиля – Subaru Forestor и Toyota RAV4.
Недавно севший уже второй раз в одно и то же кресло Роман Иванов, глава администрации Ворошиловского района, опубликовал доход в размере 2,7 миллиона рублей. У него есть 2 участка, 2 дома, квартира, нежилое помещение и автомобиль Nissan Qashgai. Супруга главы района с доходом в 80 тысяч рублей владеет авто Tyundai Solaris.
В декларации Андрея Ляха, который недавно был назначен главой Советского района, фигурирует сумма в размере 2,5 миллиона рублей. Также он имеет земельный участок, дом, подземный гараж и авто Vilvo XC 90.
Глава Тракторозаводского района Иван Дронов опубликовал доход в размере 2,7 миллиона рублей, а его супруга - 49 тысяч. Муниципальный служащий владеет участком для эксплуатации здания площадью в 300 квадратов и зданием площадью почти в 100 квадратных метров. Супруга главы района имеет участок под ИЖС и квартиру.
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