В Волгограде эвакуируют студентов института управления

Происшествия 27.05.2022 10:31
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27.05.2022 10:31
В Волгограде из-за сообщения о минировании отменены лекции в здании филиала РАНХиГС, института управления, расположенного на ул. Гагарина. Как рассказали ИА «Высота 102» студенты вуза, об этом им сообщили в деканате.
Студентам, у которых лекции начинаются около 11 часов утра, предложили не приезжать на учебу. При этом филиал, расположенный на площади Возрождения, работает в обычном режиме – там лекции не отменены.
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