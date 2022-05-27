Экономика

Почта Банк: у жителей Волгоградской области нет проблем со снятием наличных с карт

Экономика 27.05.2022 09:28
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27.05.2022 09:28


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Почта Банка Александр Пахомов подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает ИА «Высота 102», до конца этого года в малых и удаленных населенных пунктах региона планируется открыть новые банковские отделения.
Достигнутая договоренность между региональными  властями и финансовой организацией позволит существенно повысить качество и доступность оказываемых банком услуг, а также станет драйвером развития безналичной формы оплаты. В планах — открытие новых офисов в Волгоградской области, реализация программ кредитования, сотрудничество в сфере ЖКХ и госпрограмм.   
Глава региона Андрей Бочаров отметил важную социальную значимость заключенного соглашения, особенно для граждан, проживающих в отдаленных деревнях и поселках области. Президент - председатель правления Почта Банка Александр Пахомов в свою очередь подчеркнул, что, если раньше жители сельской местности зачастую жаловались на нехватку банкоматов для снятия наличных, то теперь этот вопрос можно назвать практически решенным.
Вы знаете, я думаю, что мы уже поборолись с этим, потому что на территории Волгоградской области работает 930 отделений Почты России. И в каждом из них, включая те, что расположены в поселках, вы можете беспрепятственно в специальных терминалах снимать денежные средства с карт любого банка. И что важно – любую, даже не круглую сумму. По всей области у нас более 1100 таких  терминалов на почте. А если у вас есть карта Почта Банка, вы будете это делать абсолютно бесплатно, — отметил Александр Пахомов
Он напомнил, что Почта Банк работает в регионе с 2016 года и представлен более чем в 640 населенных пунктах области. В половине из этого числа — банк является единственной кредитной организацией.  
Благодаря этому волгоградцы получают весь спектр банковских услуг в шаговой доступности. С максимальным комфортом жители области могут получить открыть счет или выпустить карту, получить финансовую консультацию или оформить кредит. 
Сотрудничество с Волгоградской областью мы развиваем практически с первых дней работы банка и уже многого достигли. Наша главная цель, к которой мы будем двигаться вместе дальше, — доступность базовых банковских услуг, как в городах, так и в отдаленных селах, поскольку это один из ключевых факторов успешного социально-экономического развития территории. Благодаря нашей совместной работе банк пришел туда, где никогда ранее не было даже возможности снять деньги с банковской карты. Сегодня в Волгоградской области действуют более 760 точек обслуживания банка. По этому показателю область входит в десятку регионов с самой большой сетью Почта Банка. А до конца года число банковских точек может превысить 800. И главное — новые отделения появятся именно в сельской местности в разных районах области, где особенно остро стоит вопрос доступности финансовых услуг, — прокомментировал президент - председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

На брифинге с журналистами глава Почта Банка рассказал о том, как изменилось финансовое поведение граждан в новых условиях. По его словам, после повышения ключевой ставки и резкого роста ставок по вкладам население отреагировало очень рационально, переложив часть имеющихся средств с текущих счетов на короткие депозиты.
— У нас около 50% клиентов переоформили вклады под более высокую процентную ставку. Это правильная модель сберегательного поведения. При этом в марте резко сократилось потребление кредитов наличными. Для многих людей в изменившихся условиях на первый план вышли «кредитки» как запасной кошелек, особенно с большим беспроцентным периодом. А вот крупные покупки в кредит были отложены, поэтому спрос на кредиты временно снизился. Но уже в апреле они снова стали расти и уже практически сравнялись с докризисным уровнем, — отметил Пахомов.
По его мнению, после произошедшего накануне снижения ключевой ставки можно ожидать дальнейшего движения кредитных ставок вниз, что приведет к активизации кредитования и реализации отложенного в марте спроса. 
В новых экономических реалиях Почта Банк предложил специальные условия для жителей Волгограда и области, получающих «детские выплаты» на карту. Для клиентов банка действует кешбэк до 4% за покупки в магазинах сети «Магнит». Также доступны круглосуточные бесплатные консультации. Волгоградцы могут решить свои юридические, социальные, психологические и медицинские вопросы, просто позвонив на «Линию заботы». Также легко посмотреть проценты на своем счете, заплатить за квартиру и получить другие услуги без назойливой комиссии, воспользовавшись мобильным приложением. 
Немаловажным направлением работы в регионе станет формирование системы безналичной оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Почта Банк уже заключил соглашения с ключевыми поставщиками ЖКУ в регионе. Волгоградцы смогут оплачивать коммунальные счета и проводить другие платежи без комиссии при помощи мобильного приложения Почта Банка.
Рассказал глава Почта Банка и о программе «Пушкинская карта». Финансовой организацией выпущено уже больше пяти миллионов карт по всей России.   
Ежедневно мы выпускаем порядка 15 тысяч карт, а на старте проекта доходило до рекордных 700 тысяч в день. Волгоградская область очень активно включилась в проект: она входит в топ-5 регионов-лидеров по количеству покупок по Пушкинским картам, — подчеркнул Александр Пахомов.

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