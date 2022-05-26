Экономика

Банк «Открытие»: ключевая ставка может составить 10% уже в конце июня

Экономика 26.05.2022 19:27
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26.05.2022 19:27


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
По итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России ожидаемо существенно снизил ставку – с 14% до 11%. Банк России напрямую указывает, что допускает снижение на предстоящих заседаниях.
За неделю с 14 по 20 мая уровень потребительских цен снизился, а скользящий рост за последние 4 недели замедлился до 0,36% за период. Эти темпы примерно соответствуют траектории целевого уровня инфляции в 4% – ранее на этой траектории российская экономика находилась до сентября 2020 г. включительно. Впрочем, нормализация инфляции может оказаться временной – поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания электроники, а также легковых автомобилей и туристических услуг. Прогнозы «Открытия Research» в отношении инфляции на следующие 12 месяцев остаются на уровне 4-6%.
Впрочем, основным фактором для столь существенного снижения ключевой ставки стали данные по банковскому сектору за апрель. Согласно этим данным, с исключением валютной переоценки только за апрель кредитный портфель сократился на 230 млрд руб., а объем депозитов вырос на 1,25 трлн руб. Таким образом, только за один месяц банковская система вывела из экономики в форме депозитов и чистого погашения кредитов около 1,5 трлн руб. или 2,3% от суммы конечных годовых расходов населения (1,1% ВВП за весь 2021 г.) При этом в апреле 2021 г. сальдо операций банковской системы с населением составило 391 млрд руб., дополнительно стимулируя потребительскую активность. Теперь, когда устойчивость банковских пассивов восстановлена, смягчение кредитных условий направлено на то, чтобы сальдо операций банковской системы и населения хотя бы приблизить к нейтральному диапазону.
Мы ожидаем снижения ключевой ставки в июне, однако не исключаем, что это произойдет не на плановом заседании 10 июня, а внеплановым решением ближе к концу месяца, когда появятся новые данные по инфляционным ожиданиям и инфляции, а также будет понятна реакция рынков и банковской системы на произошедшее существенное снижение.
Финансовые рынки заметно отреагировали на сегодняшнее решение, однако большая часть движения рынков реализовалась еще вчера в ответ на анонс заседания. Валютный рынок с момента анонса заседания отреагировал на снижение ключевой ставки ослаблением рубля с 56 до 62 руб. за доллар США , однако это движение может быть временным, и под воздействием сильного торгового баланса укрепление рубля может восстановиться. Снижение доходностей ОФЗ на срок от 3 до 10 лет составило 40-70 б.п., теперь они торгуются на уровнях 9,6-9,9,8%. Трехмесячные свопы на ключевую ставку снизились с 11,5% до 10,5%, что указывает на ожидания рынка по ее дальнейшему снижению до 10% в конце июня – начале июля.

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