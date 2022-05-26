Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 7,5%

Экономика 26.05.2022 13:45
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26.05.2022 13:45
Банк «Открытие» снова первым на рынке отреагировал на очередное снижение ключевой ставки Банка России и уже третий раз за последние полтора месяца улучшил условия по кредитам наличными. Клиентам «Открытия» уже доступно оформление кредита на любые цели по одной из самых выгодных ставок на рынке — от 7,5%* годовых.
С конца апреля — прошлого снижения минимальной ставки до 9,9% годовых — спрос на продукт продолжал уверенно расти. Количество заявок на кредиты наличными в банке «Открытие» в апреле 2022 года увеличилось на 40% по сравнению с мартом, объемы выдач за тот же период удвоились.
— Мы снова первыми на рынке, вслед за решением Банка России о снижении ключевой ставки, улучшили условия по кредитам наличными. В марте мы не предполагали, что в самом ближайшем будущем заемщикам станут доступны такие низкие ставки. Уверен, что новые условия будут особенно интересны нашим клиентам с учетом отпускного и дачного сезона, — отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».
Максимальная сумма кредита наличными в банке «Открытие» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно в офисе «Открытия» и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.
Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.
*с учетом страхования
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