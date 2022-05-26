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Углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно

Полезно знать 26.05.2022 09:25
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26.05.2022 09:25


Реальность такова, что практически все переболевшие коронавирусом говорят о том, что болезнь не прошла для их организма бесследно. Увы, недуг действительно оставляет последствия – и сейчас по всей России врачи получают жалобы на ухудшение самочувствия от тех, кто перенес COVID-19.
На федеральном уровне было принято решение не допустить, чтобы негативное влияние последствий болезни на людей продолжалось. И для того, чтобы быстро восстановить здоровье пациентов, с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация для всех переболевших COVID-19. Врачи советуют пройти ее даже тем, кто перенес болезнь дома или «на ногах», без каких-либо серьезных симптомов.
Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19 в средней или тяжелой форме, особо нуждаются в первоочередном прохождении углубленной диспансеризации. 
Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления: нужно предварительно записаться на портале Госуслуг. На приём к врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.
На первом этапе углубленной диспансеризации проводятся анкетирование, измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка функционального состояния дыхательной системы) или спирография (исследования функции внешнего дыхания), общий (клинический) развернутый анализ крови, ее биохимический анализ, прием врачом-терапевтом или врачом общей практики. При наличии клинических показаний дополнительно проводятся тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови, рентгенография органов грудной клетки.
В случае выявления отклонений на первом этапе диспансеризации пациент будет направлен на второй этап. В этом случае при наличии клинических показаний проводятся эхокардиография, компьютерная томография легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Все методы исследований в рамках углубленной диспансеризации позволяют выявить факторы риска развития постковидных осложнений и определить группу пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении и соответствующем лечении (в том числе обеспечение лекарственными препаратами), а также в медицинской реабилитации.
Как же гражданину понять, может ли он пройти углубленную диспансеризацию? На помощь придут страховые медицинские компании: они получают списки граждан, которые должны пройти углубленную диспансеризацию, от территориального фонда ОМС и медицинских организаций. Дальнейшее информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию проводится страховыми представителями по контактам, которые застрахованные предоставили для связи при оформлении полиса ОМС, например, это может быть звонок, sms-сообщение, письмо по электронной почте и др. 
Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнорировать данные персональные сообщения, в которых содержится важная информация о порядке прохождении обследований, направленных на выявление и предупреждение опасных заболеваний.
С июля 2021 года специалистами страховой компании «СОГАЗ-Мед» были проинформированы об углубленной диспансеризации свыше 703 тысяч застрахованных. Эта работа ведется для сохранения здоровья граждан. Отметим, что для получения приглашения и информации о медицинской помощи по ОМС ваши контакты должны быть актуальными в базе данных страховой компании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» и недавно поменяли телефон, электронную почту или почтовый адрес, сообщите свои новые контакты страховому представителю, обратившись в любой ближайший офис «СОГАЗ-Мед».
Генеральный директор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Углубленная диспансеризация – важный этап в восстановлении здоровья лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. Соблюдение всех рекомендаций лечащих врачей позволит минимизировать негативные последствия перенесенного заболевания и ускорит возвращение к нормальному образу жизни. Рекомендую следить за сообщениями от страховых представителей «СОГАЗ-Мед», чтобы не пропустить важную информацию о возможности пройти углубленную диспансеризацию».
Подробную информацию об углубленной диспансеризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и диспансеризация» или по круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-100-07-02.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

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