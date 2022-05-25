Застройщики и банкиры обсудили в Волгограде настоящее и будущее ипотеки





Покупка новой квартиры — мечта многих волгоградских семей. Зачастую, единственная возможность получить заветные квадратные метры здесь и сейчас — оформить ипотеку. В этом году рынок ощутил на себе серьезные изменения: рост ключевой ставки ЦБ в начале года привел к замедлению скорости выдачи ипотечных кредитов.

В Волгограде застройщики, риелторы и представители банковского сектора за бизнес-завтраком обсудили перспективы и тренды рынка ипотеки в новых реалиях.

Собравшихся приветствовала заместитель управляющего Южного филиала ПСБ Олеся Маслакова. Она рассказала об изменениях в ипотечных программах банка.





— Мы постоянно совершенствуем клиентские сервисы и условия по программам кредитования, чтобы сохранить доступность ипотеки для широкого круга заемщиков, — отметила Олеся Маслакова. — По обновленной «Госпрограмме-2020» ПСБ дополнительно снизил ставку до 8,59 % годовых. Сохраняются низкими ставки по семейной и военной ипотеке. Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на всей территории России.

Банк предлагает ипотеку по специальной ставке на весь срок кредитования. Также предоставляются жилищные займы без первоначального взноса.

Руководитель ипотечного центра Южного филиала ПСБ Анна Селезнева отметила, что у банка одна из самых низких ставок на рынке, как по гражданской, так и по военной ипотеке. Она подчеркнула, что в настоящее время открыты более 60 ипотечных центров ПСБ по всей России.

— Банк продолжает расширять свое присутствие в российских регионах, – рассказала Анна Селезнева. – Так, весной 2022 года открылись два офиса ПСБ на территории полуострова Крым – в Севастополе и Симферополе, в которых также можно оформить ипотеку.





По оценкам экспертов, доля жилищных сделок с привлечением ипотечных средств составляет до 70%. В прошлом году жители Волгоградской области оформили рекордный объем ипотеки. Сегодня многие заемщики заинтересовались программам с господдержкой, ставка по которым в мае вновь вернулась к однозначной цифре.

— Военная ипотека с господдержкой — новинка. Программа стартовала в прошлом году. Здесь нет привязки к составу семьи или семейному положению заемщика и действует привлекательная ставка, — отметила Анна Селезнева. – Кроме того, ПСБ запустил в этом году новую программу «Семейная военная ипотека» с еще более выгодной ставкой. Воспользоваться льготной программой смогут семьи военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок.

Программы, направленные на развитие и увеличение доступности финансовых инструментов для обеспечения жильем военнослужащих и их семей ПСБ реализует в Волгограде совместно с региональным отделом ФГКУ «Росвоенипотека».

— ПСБ сегодня выступает главным проводником военной ипотеки. Банк стал первым, массово запустившим рефинансирование жилищных займов для военнослужащих. Эта программа очень популярна, поскольку позволяет снижать кредитную нагрузку и экономить на обслуживании ипотеки, — отмечает консультант Волгоградского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Надежда Бадыкшанова.

В Волгоградской области партнерами ПСБ являются около 30 крупнейших игроков рынка недвижимости. Совместные программы пользуются популярностью у волгоградцев, так как позволяют потенциальным заемщикам снизить финансовую нагрузку при покупке недвижимости. Компания «Пересвет-Юг» сотрудничает с банком уже 10 лет.

— Для нас как застройщика взаимодействие с банком – это способ привлечения дополнительного потока клиентов. Благодаря этому поддерживается спрос на недвижимость и, соответственно, у застройщиков появляется возможность выводить на региональный рынок больше жилых объектов, — отметила заместитель начальника отдела продаж недвижимости Ольга Васютинская.





Добавим, что ПСБ всегда одним из первых внедряет новые кредитные решения для своих заемщиков и не только предлагает выгодные ставки, но и совершенствует банковские сервисы. Сегодня клиенты ПСБ могут подать заявку и документы на ипотеку дистанционно. С помощью цифровых сервисов можно оценить недвижимость и оформить страховку. При «живом» обращении в отделение банка профессиональные консультанты оперативно подбирают наиболее приемлемый вариант для каждого заявителя.







