Федеральные новости

Убийцам, похитителям и насильникам запретят работать в такси

Федеральные новости 24.05.2022 16:45
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24.05.2022 16:45


В Государственной думе РФ в третьем чтении приняли поправки, которыми вводится запрет на управление городским транспортом и такси гражданами, имеющими судимость или непогашенные долги. Изменения ксаются тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и вносятся в Трудовой кодекс РФ и в несколько других законов.

– К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную   судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, — поясняется в тексте поправок.

Судимые россияне не смогут быть водителями такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, а также управлять поездами метрополитена.

Подозреваемых в совершении перечисленных преступлений будут отстранять от работы на весь период уголовного разбирательства. 

До 1 сентября 2023 года водители обязаны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. Форма коснется не только россиян, но и членов ЕАЭС. Справки об отсутствии судимости они должны будут предоставить у себя на родине с ее переводом на русский язык. Если справка по каким-либо причинам будет отсутствовать, трудовой договор будет расторгнут в одностороннем порядке.

Кроме того, устанавливается запрет на перевозки непосредственно индивидуальным предпринимателем в случае наличия у него неснятой или непогашенной судимости.

Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. 

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