Экономика

Клиенты ВТБ направили 1 млрд рублей на покупку путевок в детские лагеря

Экономика 23.05.2022 10:21 Новости компаний
0
23.05.2022 10:21 Новости компаний


ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тысяч детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях. Их родители потратили на покупку путевок по программе Ростуризма свыше 1 млрд рублей и получили почти полмиллиарда кешбэка от государства, а также поддержку от банка.
В канун сезона детских каникул клиенты ВТБ приобрели почти 30 тыс. путевок в детские оздоровительные лагеря по программе Ростуризма на сумму более 1 млрд рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 34 тыс. рублей. В рамках программы государство уже вернуло клиентам на карту «Мир» почти половину этой суммы в виде кешбэка – 435 млн рублей.
Со своей стороны ВТБ дополнительно поддержал семьи с детьми. Для его клиентов, оплативших путевку по госпрограмме картой «Мир», банк оформит бесплатную страховку от несчастных случаев на все время отдыха ребенка в летнем лагере. Банк уже застраховал таким образом около 30 тыс. детей.

-Мы видим существенный рост интереса россиян к программе поддержке внутреннего туризма. За полтора месяца наши клиенты приобрели на 20% больше путевок, чем за все время ее действия в прошлом году. А количество клиентов, которые воспользовались кешбэком от государства, за шесть недель в 1,5 раза превысило результаты четырех месяцев 2021 года. В этом году мы решили дополнительно поддержать семьи с детьми и не только начисляем 2 тыс. рублей тем, кто начал получать детские выплаты на карту «Мир» ВТБ, но и бесплатно застрахуем детей на все время отдыха в летнем лагере, если путевка в рамках госпрограммы оплачена через наш банк, - комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Ростуризм запустил программу по развитию детского лечебно-оздоровительного отдыха 31 марта. Она распространяется на отдых детей более чем в 400 летних лагерях по всей России и действует все лето. Путевка должна быть полностью оплачена онлайн. Родители смогут вернуть не более 20 тыс. рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир».

Страховка от ВТБ предусматривает выплату родителям компенсации в зависимости от характера травмы ребенка, а также при необходимости оплату медикаментов и стоимость реабилитации. Максимальный размер страхового покрытия по травме составляет 500 тыс. рублей. Заявить о страховом случае можно онлайн, без визита в офис банка. Услуги страхования предоставляются ООО СК «Пульс».

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Экономика
23.05.2022 11:48
Экономика 23.05.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.05.2022 10:09
Экономика 23.05.2022 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.05.2022 09:39
Экономика 23.05.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.05.2022 14:14
Экономика 20.05.2022 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2022 09:41
Экономика 20.05.2022 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2022 17:50
Экономика 19.05.2022 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2022 14:20
Экономика 19.05.2022 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2022 13:37
Экономика 19.05.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2022 10:39
Экономика 19.05.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.05.2022 10:13
Экономика 19.05.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2022 09:50
Экономика 19.05.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.05.2022 09:39
Экономика 19.05.2022 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.05.2022 16:51
Экономика 18.05.2022 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.05.2022 15:05
Экономика 18.05.2022 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.05.2022 11:21
Экономика 18.05.2022 11:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:41
В Волгограде учитель физкультуры остался без денег и собакиСмотреть фотографии
12:37
В «Сириусе» провели образовательный интенсив по защите банковской инфраструктурыСмотреть фотографии
12:18
Волгоградских школьников будут оздоровлять и контролировать по ночамСмотреть фотографии
11:29
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:26
Трое лжесиловиков осуждены в Волжском за вымогательствоСмотреть фотографии
10:56
Фуры пустят в обход Третьей Продольной в Волгограде, движение сузятСмотреть фотографии
10:33
«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаровСмотреть фотографии
10:32
Бешеный котенок поранил ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде 34-летнего мужчину до смерти забили палкойСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадали трое и погиб 25-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:53
Гремячинский горно-обогатительный комбинат – за чистые рекиСмотреть фотографии
09:39
«Это тот самый стимул»: депутат ГД Савченко прокомментировал новую меру поддержки промышленности РоссииСмотреть фотографии
09:21
Ресурсники и общественники обсудили актуальные вопросы ЖКХСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде изымают партию нестирающего порошкаСмотреть фотографии
08:23
В пяти районах Волгограда 23 мая отключат светСмотреть фотографии
07:46
Заметки астролога: рекомендации с 23 по 29 мая 2022 годаСмотреть фотографии
20:44
Заброшенная школа в Волгограде пугает покупателейСмотреть фотографии
19:21
«Бежала с зонтом и бокалом светленького»: яркие моменты марафонского забега в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
Тепла не ждите: в Волгоградской области похолодает до нуляСмотреть фотографии
16:41
Покупка оценок обернулась крупным штрафом для волгоградской студенткиСмотреть фотографии
15:40
«Волгоград – это всегда сложно»: основной забег выявил лучших марафонцевСмотреть фотографии
14:32
Группу военных осудят в Волгограде за кражу дизтоплива МинобороныСмотреть фотографии
14:01
Владельцам теплиц в Волгоградской области советуют переехать подальше от рекСмотреть фотографии
12:38
Российским пенсионерам обещают выплатить по 10 тысяч, но не всемСмотреть фотографии
11:30
«Была задача - выиграть»: определились первые победители «Волгоградского марафона»Смотреть фотографии
11:01
Случайный пешеход пострадала в ДТП у кладбища в ВолжскомСмотреть фотографии
10:40
Водитель «Волги» погиб в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Клещи покусали за неделю 82 волгоградцаСмотреть фотографии
10:07
Дождь не помеха: сотни марафонцев вышли на старт в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:03
Ах, какие женщины: смотрим, сколько зарабатывают жены волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 