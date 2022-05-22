Федеральные новости

Российским пенсионерам обещают выплатить по 10 тысяч, но не всем

Федеральные новости 22.05.2022 12:38
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22.05.2022 12:38



Пенсионеры в России могут получить отдельно от пенсии 10 тысяч рублей, но при определенных условиях. Данные средства будут выдавать пожилым гражданам, если они оформят статус самозанятых.
 - Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тысяч рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов, - рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, многие пожилые граждане имеют подработку в своем возрасте, это может быть как репетиторство, так и дополнительная работа няней или предоставление услуг клининга.
Оформление себя в качестве самозанятого дает пенсионеру массу преимуществ, считает эксперт. Он отметил, что такого пожилого человека в системе ПФР уже не считают официально работающим, поэтому ему будет доступна ежегодная индексация пенсий, а также все положенные только неработающим пенсионерам льготы.
Тем пенсионерам, кто оформит статус самозанятого в ближайшее время, все бонусы станут доступны уже в июне.

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