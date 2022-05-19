Экономика

ВТБ Лизинг предлагает автомобили ГАЗ с выгодой 10%

Экономика 19.05.2022 13:37 Новости компаний
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19.05.2022 13:37 Новости компаний


ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с ГК «Современные транспортные технологии» предлагает специальные условия приобретения автомобилей марки ГАЗ. Все модели отечественной марки доступны со скидкой 10% от рекомендованной розничной стоимости. Предложение действует до 30 июня 2022 года.
При приобретении цельнометаллического фургона ГАЗель NEXT (ГАЗ А31R23-60) с рекомендованной розничной ценой 2 825 000 руб. сроком на 5 лет и авансом 49% скидка составит 282 500 руб., а ежемесячный платеж будет равняться 35 305 руб.1
В течение срока лизинга клиенты на общей системе налогообложения имеют право на получение вычета налога на добавленную стоимость в размере 20%, а также на уменьшение налога на прибыль в таком же размере за счет отнесения лизинговых платежей на расходы. Дополнительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступна выгода в размере 175 000, 250 000 или 350 000 рублей по Фирменной программе обновления ГАЗ по схеме Trade-in или утилизации. Скидки по этим программам могут суммироваться2.
-Благодаря специальной лизинговой программе на автомобили ГАЗ мы имеем возможность обеспечить клиентам более доступные условия финансирования популярной у российского бизнеса техники. Мы рассчитываем, что это выгодное предложение будет стимулировать спрос на лизинг продукции отечественного бренда и поможет удовлетворить потребность наших клиентов в обновлении корпоративных парков, — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

 1 - Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

2 - Особенности Фирменной программы обновления ГАЗ:

Скидка в размере 175 000 рублей доступна для приобретаемых автомобилей ГАЗ: 2217хх*, 2310хх, 2705хх, 2752хх, 3221хх, 3302хх.

Скидка в размере 250 000 рублей доступна для приобретаемых автомобилей ГАЗ: A2xRxx, A3xRxx, A6xRxx, С4xR9x, С4xR0x.

Скидка в размере 350 000 рублей доступна для приобретаемых автомобилей ГАЗ: С4xR1x*, С4xR3x, С4xRBx, С4xRDx, С4xRFx, 3308хх.

По схеме Trade-in сдаваемый автомобиль 2007-2022 года выпуска - без ограничений по полной массе и классу ТС. По схеме Утилизации сдаваемый автомобиль 2011 года выпуска и старше - без ограничений по полной массе и классу ТС.

Решение о возможности суммирования действующих скидок принимает официальный дилер.




 

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