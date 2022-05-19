В день 100-летия пионерии в Госдуму внесли закон о детском движении

Федеральные новости 19.05.2022 11:37
19.05.2022 11:37
Сегодня, 19 мая, в день 100-летия пионерии в Государственную думу РФ группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи под названием «Большая перемена».
В инициативной группе - 11 депутатов Госдумы и три сенатора. Законопроект, как указано в электронной базе нижней палаты Федерального собрания, уже зарегистрирован и направлен председателю Госдумы РФ.
В пояснительной записке говорится, что целями движения являются проведение государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании и профессиональной ориентации. Также движение будет заниматься организацией досуга детей и создавать возможностей для их всестороннего развития.
«Большая перемена» поможет детям и молодежи самореализоваться и подготовит их к полноценной жизни в обществе.
Участниками общероссийского движения смогут стать школьники от 6 лет и учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.
Авторы проекта намерены предложить президенту России Владимиру Путину стать главой наблюдательного совет российского детского движения.
Напомним, что 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации исполняется 19 мая 2022 года. Массовая детская организация была образована решением II Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. Сначала в пионеры принимали преимущественно детей рабочих и крестьян от 10 до 14 лет, а затем в них брали всех советских школьников. Вступивший в организацию на линейке приносил клятву пионера, затем ему повязывали красный галстук и вручали значок, на котором был изображен Владимир Ленин на фоне звезды и горящего костра и надпись «Будь готов». В соответствии с положением об организации, целью пионерской организации было — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
Лето нестрогого режима: РПН снял с детских лагерей ограничения по ковиду16.05.2022 13:08
Федеральные новости 16.05.2022 13:08
Губернаторы пяти российских регионов подали в отставку10.05.2022 15:25
Федеральные новости 10.05.2022 15:25
Банк России предупредил о замедлении платежных операций06.05.2022 10:19
Федеральные новости 06.05.2022 10:19
В Кремле назвали чушью слухи о всеобщей мобилизации в России04.05.2022 14:05
Федеральные новости 04.05.2022 14:05
Небо 11 российских городов закрыли для самолетов до 7 мая29.04.2022 10:46
Федеральные новости 29.04.2022 10:46
Волгоградский аэропорт останется альтернативным авиаузлом до 7 мая29.04.2022 09:42
Федеральные новости 29.04.2022 09:42
СК поможет беженцам из Донбасса найти оставшихся в зоне спецоперации родных28.04.2022 19:51
Федеральные новости 28.04.2022 19:51
Штрафы за отождествление СССР и защита соцвыплат от приставов вступают в силу в России28.04.2022 18:32
Федеральные новости 28.04.2022 18:32
Патрушев поручил проверить готовность бомбоубежищ на юге России27.04.2022 17:41
Федеральные новости 27.04.2022 17:41
В ГД хотят переписать всех российских собак и кошек. Пока добровольно26.04.2022 20:06
Федеральные новости 26.04.2022 20:06
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке26.04.2022 06:16
Федеральные новости 26.04.2022 06:16
Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлены до 1 мая23.04.2022 09:10
Федеральные новости 23.04.2022 09:10
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero уходит из России22.04.2022 15:35
Федеральные новости 22.04.2022 15:35
Бывший вице-губернатор Волгоградской области предложил сократить работу гипермаркетов по выходным22.04.2022 13:37
Федеральные новости 22.04.2022 13:37
Гимн России еженедельно и история с 1 класса: что предложил министр Кравцов на форуме «Сила в правде!»19.04.2022 16:11
Федеральные новости 19.04.2022 16:11
Реклама