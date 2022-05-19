Федеральные новости

В день 100-летия пионерии в Госдуму внесли закон о детском движении

Федеральные новости 19.05.2022 11:37
19.05.2022 11:37



Сегодня, 19 мая, в день 100-летия пионерии в Государственную думу РФ группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи под названием «Большая перемена».
В инициативной группе - 11 депутатов Госдумы и три сенатора. Законопроект, как указано в электронной базе нижней палаты Федерального собрания, уже зарегистрирован и направлен председателю Госдумы РФ.



В пояснительной записке говорится, что целями движения являются проведение государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании и профессиональной ориентации. Также движение будет заниматься организацией досуга детей и создавать возможностей для их всестороннего развития.
«Большая перемена» поможет детям и молодежи самореализоваться и подготовит их к полноценной жизни в обществе.
Участниками общероссийского движения смогут стать школьники от 6 лет и учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.
Авторы проекта намерены предложить президенту России Владимиру Путину стать главой наблюдательного совет российского детского движения.
Напомним, что 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации исполняется 19 мая 2022 года. Массовая детская организация была образована решением II Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. Сначала в пионеры принимали преимущественно детей рабочих и крестьян от 10 до 14 лет, а затем в них брали всех советских школьников. Вступивший в организацию на линейке приносил клятву пионера, затем ему повязывали красный галстук и вручали значок, на котором был изображен Владимир Ленин на фоне звезды и горящего костра и надпись «Будь готов». В соответствии с положением об организации, целью пионерской организации было — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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