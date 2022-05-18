ВТБ: в мае спрос клиентов на розничные кредиты вырос в 1,5 раза

Экономика 18.05.2022 15:05 Новости компаний
18.05.2022 15:05 Новости компаний
После корректировки ключевой ставки и улучшения условий по кредитам ВТБ зафиксировал рост потребительской активности розничных клиентов. В первой половине мая заемщики оформили в банке около 210 тысяч заявок на кредиты наличными и свыше 21 тысячи – на автокредиты, что в 1,5 раза превышает результаты за аналогичный период апреля.
- Снижение ключевой ставки позволило нам и другим игрокам розничного рынка оперативно улучшить условия по кредитам, что сразу же отразилось на потребительской активности клиентов. Если в апреле среднесуточная сумма выдач по ипотеке составляла 1-1,5 млрд рублей, то после майских праздников – уже почти 3 млрд. Схожую динамику мы видим и по кредитам наличными, где ежедневные продажи достигают 2 млрд рублей, и по автокредитам – почти 150 млн. По нашей оценке, отложенный спрос и улучшение условий по розничным продуктам будут способствовать росту продаж потребительских кредитов в мае примерно на 40% по сравнению с апрелем, – заявил член правления ВТБ Святослав Островский.
По оценке банка, несмотря на рост клиентской активности, говорить о восстановлении рынка розничного кредитования до уровня прошлого года пока преждевременно. Быстрая смена «заградительных» ставок помогла преодолеть стагнацию рынка. Тем не менее, для многих заемщиков они все еще остаются высокими. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики позволит игрокам продолжить улучшать условия по кредитам, внимательно оценивая платежеспособность заемщиков.
Ранее ВТБ отчитался о двукратном росте спроса на ипотеку после снижения ставок. За шесть рабочих дней мая заемщики оформили в банке около 19 тыс. заявок на жилищные кредиты. В настоящее время доля заявок на стандартные программы в структуре продаж банка растет и уже составляет 45%, тогда как в апреле не превышала 40%. В то же самое время наблюдается прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%.
Вслед за движением ключевой ставки ВТБ с 30 апреля улучшил условия по собственным ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 пп как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ.
С 4 мая банк снизил на 3 п.п. минимальную ставку и по кредитам наличными – до 9,9% годовых. С 11 мая ВТБ улучшил условия по всей линейке программ автокредитования, также на 3 п.п. уменьшив базовые процентные ставки. Сейчас залоговые кредиты доступны клиентам от 4,7% годовых, а беззалоговые – от 9,3%. Условия действуют при покупке как новых, так и подержанных машин.
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