Семье погибшего Сергея Аверьянова вручили орден Мужества в Волжском





Военный комиссар Волжского Сергей Карпов и глава города Игорь Воронин сегодня передали орден Мужества семье Сергея Аверьянова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, высокую награду вручили в ДК «ВГС» в присутствии депутатов городской думы, представителей войсковой части 73420, бойцов отряда ОМОН «Сталинград» и учащихся волжской школы №35.

Орден Мужества Сергею Аверьянову посмертно был присвоен Указом Президента РФ Владимира Путина.

– В это непростое время наши военнослужащие вновь, как их деды и прадеды, стоят на защите мира и безопасности. Мы скорбим о тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг, и говорим слова благодарности тем, кто продолжает отстаивать интересы нашей Родины. Среди волжан, принимавших участие в специальной военной операции на Украине – майор Сергей Аверьянов. Он родился в 1985 году в Улан-Удэ. После окончания Нижегородского высшего военного инженерного командного училища в 2009 году был распределен в 187-ой межвидовой региональный учебный центр, дислоцирующийся в Волжском, до 2019 года занимал должность начальника штаба – заместителя командира учебного батальона, – отметил мэр города Игорь Воронин.

О подвиге солдата рассказал командир воинской части 73420 подполковник Юрий Чередниченко, где служил Сергей Аверьянов.

– Сергей пришел к нам в часть молодым лейтенантом, проходил службу у меня в батальоне. Он был одним из лучших, поэтому его направили в Военно-инженерную академию, которую он успешно закончил и был распределен в Южный военный округ. После начала спецоперации майор Аверьянов выполнял боевые задачи в Мариуполе, где погиб, – закончил командир воинской части.

В память обо всех погибших при защите Отечества была объявлена минута молчания.

Фото пресс-служба администрации города Волжского