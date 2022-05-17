Игрока волгоградского «Ротора» наградили за пенальти

Спорт 17.05.2022 20:25
17.05.2022 20:25
Андреа Чуканов из «Ротора» стал автором самого быстрого гола 37-го тура Олимп-ФНЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФНЛ, в игре с «Аланией» он забил пенальти на 6-ой минуте матча.
Андреа получит именные часы с гравировкой от генерального партнера ФНЛ Почты России.
Ранее такой же приз достался защитнику «Ротора» Виталию Шахову. Он был автором самого быстрого гола 34-го тура Олимп-ФНЛ, который состоялся 24 апреля в Волгограде. Виталий шахов открыл счёт в матче с «Енисеем» на 12-ой минуте.
Напомним, волгоградскому «Ротору» осталось сыграть один матч в ФНЛ. Клуб после победы над «Аланией» поднялся с 19-ого места на 18-ое. Однако изменить исход выступления в ФНЛ «Ротору» не удалось и он покидает лигу по спортивному принципу.
Фото АНО "Спортивный клуб "Ротор".
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