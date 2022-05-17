Экономика

ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей

Экономика 17.05.2022 10:14 Новости компаний
17.05.2022 10:14 Новости компаний


ВТБ подписал кредитные соглашения с клиентами на сумму 163 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России. Одними из первых участниками программы стали компании из металлургической, химической и лесопромышленной отрасли.
-Клиенты ВТБ – ведущие российские компании разных секторов и отраслей. Поддержка их социально-значимой деятельности в текущей рыночной ситуации – одна из весомых мер по стабилизации экономики. Льготные кредиты позволят нашим клиентам сохранить рабочие места, обеспечить устойчивую работу производственных мощностей и продолжить предоставлять качественные услуг. Программы господдержки доказали свою эффективность, мы видим большой спрос со стороны клиентов и надеемся расширить свое участие в программе Минпромторга, − сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук.
- Программы господдержки системообразующих организаций востребованы у клиентов среднего и малого бизнеса. Среди наших заемщиков по программе Минпромторга – десятки ведущих производителей во всех регионах России из химической, металлургической, фармацевтической, легкой промышленности и других отраслей. Эти предприятия оказывают существенное влияние на развитие экономики и социальной сферы, поэтому для ВТБ стратегически важно обеспечить им доступ к льготному финансированию, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
На стадии рассмотрения в работе у банка находятся заявки объемом более 260 млрд рублей.

СправкаЛьготная ставка кредитования по программе Минпромторга России составляет 11% годовых. Финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.

 

 

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