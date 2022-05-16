Заметки астролога: рекомендации с 16 по 22 мая 2022 года





Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

16 мая в 07ч.15м. наступит полнолуние, а в 07ч. 13м. произойдет полное лунное затмение.

Перед затмением стоит написать на листе бумаги заболевания, которые вас беспокоят, а в момент затмения мысленно собрать все эти болячки и болезни в шар (мяч), послать в центр затмения и там сжечь.

15 – 19 мая Марс будет находиться в соединении с Нептуном.

Это сложный период, когда психика становится нестабильной, может идти рост внутренней агрессии. Контролируйте эмоции, избегайте употребления алкоголя. Женщинам следует быть осторожнее, так как в такие дни может идти активизация психопатов.

20 – 24 мая Марс будет находиться в благоприятном аспекте с Плутоном.

У мужчин повышается энергичность, активность. Это удачный период для армии и контролирующих органов. Можно заниматься спортом, силовыми видами спорта, особенно. Занятия сексом также не повредят, а, скорее, наоборот.

Всю неделю Меркурий движется попятно. Имейте в виду, что дела, начатые в период ретроградного Меркурия, приходится переделывать заново. Часто идет возвращение к делам, которые были начаты также на ретроградном Меркурии.

Астрометеорология предупреждает, что на европейской территории России в период с 16 до 22 мая высока вероятность сильного, штормового ветра, очень холодного, понижения температуры, осадки могут быть с градом.

16 мая Луна переходит в знак Стрельца в 14ч.51м. и будет находиться в нем до 15ч.03м. 18 мая.

Это удачные дни для решения юридических, судебных вопросов, дальних поездок (в другой город), для дел, связанных с высшим образованием.

Уязвимы печень, сосудистая система, кровь, легкие. На них запрещены процедуры и операции. Не рекомендуются кровоточивые процедуры, переливания крови. Зато это удачные дни для лечения болезней бронхов.

Период не плодовитый, не рекомендуются посадки и пересадки растений.

18 мая с 15ч.03м. Луна будет находиться в знаке Козерога до 15ч.54м. 20 мая.

Можно решать вопросы карьеры, административные вопросы. Для занятий домом, недвижимостью это не самые подходящие дни. Старайтесь уделять больше внимания пожилым родственникам.

Уязвимы костная система, колени, сгибы конечностей, суставы, связки, зубы. На них запрещены процедуры и операции. Удачные дни для лечения лимфатической системы, желудка, пищевода, молочных желез. Удачный период для стрижек (волосы будут густыми).

Период малоплодовитый. У растений, посаженных в это время, будут мелкие плоды. Можно заниматься подкормкой растений. Поскольку Луна убывающая, можно сажать «корешки».

20 мая Луна перейдет в знак Водолея и будет находиться в нем до 18ч.51м. 22 мая.

Это удачный период для дел, связанных с электроникой, интернетом, покупки электротоваров.

Уязвимы глаза, уши, голени ног, на них запрещены процедуры и операции. Зато это удачное время для лечения органов, находящихся в области грудной клетки.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



