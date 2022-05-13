На юге Волгограда пассажиры жестоко избили водителя такси

В Красноармейском районе Волгограда поздним вечером 12 мая в больницу № 15 доставили таксиста. Как стало известно ИА «Высота 102», 34-летний мужчина получил травмы головы и лица в потасовке с пассажирами.

— 12 мая в отдел полиции Красноармейского района из медучреждения поступила информация о госпитализации с травмой головы и лица таксиста 1988 года рождения, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Также в отдел полиции поступило заявление от его сожительницы о привлечении к ответственности неизвестных лиц, причинивших травмы. Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, у водителя такси возник конфликт с пассажирами у дома № 56 по проспекту Героев Сталинграда. В конечной точке маршрута неизвестные попытались убежать, не заплатив за поездку. Пострадавший бросился за клиентами, но в завязавшейся драке получил отпор.

В экстренных службах ИА «Высота 102» сообщили, что пострадавший мужчина попал в нейрохирургическое отделение.

Читайте также:

Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видео

