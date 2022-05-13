На Волжской ГЭС укоротили «рыбную полку»









Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС, которым ранее так называемая «рыбохозяйственная полка» выдерживалась до 20 мая. Среднесуточные сбросные расходы на Волжской ГЭС составляли 17000 ±500 куб. м/с.

- В настоящее время в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС (ПАО «РусГидро») составляют 16000 ±500 куб.м/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 15 мая 2022 г. Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, - сообщили сегодня на Волжской ГЭС.

«Рыбная полка», напомним, необходима для создания благоприятной водной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и другие ведомства.



