На Волжской ГЭС укоротили «рыбную полку»

Экология 13.05.2022 11:33
13.05.2022 11:33
Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС, которым ранее так называемая «рыбохозяйственная полка» выдерживалась до 20 мая. Среднесуточные сбросные расходы на Волжской ГЭС составляли 17000 ±500 куб. м/с.
- В настоящее время в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС (ПАО «РусГидро») составляют 16000 ±500 куб.м/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 15 мая 2022 г. Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, - сообщили сегодня на Волжской ГЭС.
«Рыбная полка», напомним, необходима для создания благоприятной водной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и другие ведомства.
Реклама
Волгоградский «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра обновленный проект реконструкции секции №2 пруда-накопителя13.05.2022 11:51
Экология 13.05.2022 11:51
Директора волжских школ отбились от безумных тарифов «Ситиматик-Волгоград»12.05.2022 16:34
Экология 12.05.2022 16:34
Под Волгоградом Двух братьев реабилитируют после нашествия скандального подрядчика11.05.2022 20:43
Экология 11.05.2022 20:43
В Волгоградской области продлили паводок, благоприятный для нереста рыбы11.05.2022 14:27
Экология 11.05.2022 14:27
Гнилой да Вшивое: в три водоема в Волго-Атубинской вольют 413 миллионов08.05.2022 22:04
Экология 08.05.2022 22:04
В Волгоградской области контролируют радиационный уровень08.05.2022 08:17
Экология 08.05.2022 08:17
Расчистка ерика Верблюд под Волгоградом обойдется в солидную сумму05.05.2022 21:23
Экология 05.05.2022 21:23
На Мамаевом кургане в Волгограде потравили комаров перед 9 мая04.05.2022 20:22
Экология 04.05.2022 20:22
Волгоградцы смогут заработать на мусоре в первом в городе экопункте30.04.2022 09:42
Экология 30.04.2022 09:42
В Волгоградской области приняли план борьбы с последствиями глобального потепления30.04.2022 07:07
Экология 30.04.2022 07:07
Росводресурсы сократили период максимальных сбросов на Волжской ГЭС29.04.2022 17:56
Экология 29.04.2022 17:56
В Волгоградской области узаконили бесплатное посещение лесов28.04.2022 19:09
Экология 28.04.2022 19:09
Чиновники объявили об охоте на свалки в Волгоградской области28.04.2022 11:25
Экология 28.04.2022 11:25
Регоператор в Волгограде будет копаться в мусоре и снимать его на видео27.04.2022 05:57
Экология 27.04.2022 05:57
Уровень воды в Волге поднялся на полметра из-за сбросов Волжской ГЭС26.04.2022 14:55
Экология 26.04.2022 14:55
Реклама